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Terreno y parcelas en venta en Grecia

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4 308 propiedades total found
Parcela en Skala Sotiros, Grecia
Parcela
Skala Sotiros, Grecia
Código de propiedad. 11906 - Parcela para venta en Thasos Skala Sotiros por € 130.000 Exclus…
$149,750
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Parcela en Grecia
Parcela
Grecia
Esta parcela en venta se encuentra en Falassarna, Kissamos, Chania. Es una hermosa parcela s…
$982,388
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Parcela en Agios Nikolaos, Grecia
Parcela
Agios Nikolaos, Grecia
Área 1 m²
Un terreno de 670 metros cuadrados en la isla de Creta está a la venta. Es parte del plan de…
$864,852
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Parcela en Paliouri, Grecia
Parcela
Paliouri, Grecia
Área 1 980 m²
La tierra es de 1980 metros cuadrados y se encuentra en los suburbios de la aldea Paliouri a…
$115,462
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Parcela en Ioanian Islands, Grecia
Parcela
Ioanian Islands, Grecia
Área 6 410 m²
Un terreno de 6410 metros cuadrados en las Islas Iónicas está a la venta. La parcela tiene l…
$751,297
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Parcela en Skotina, Grecia
Parcela
Skotina, Grecia
Una parcela de tierra de 5755 metros cuadrados en la Riviera Olímpica está a la venta. Es pa…
$207,346
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Parcela en Katerini Municipality, Grecia
Parcela
Katerini Municipality, Grecia
Una parcela de tierra de 15510 metros cuadrados en la Riviera Olímpica está a la venta. Es p…
$863,943
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Parcela en Central Macedonia, Grecia
Parcela
Central Macedonia, Grecia
Venta terreno de 400 metros cuadrados en la costa olímpica.
$129,878
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Parcela en Region of Crete, Grecia
Parcela
Region of Crete, Grecia
Venta terreno de 200 metros cuadrados en Creta. Consistas dentro del plan de la ciudad. El t…
$295,177
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Parcela en Agios Andreas, Grecia
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Agios Andreas, Grecia
Área 2 390 m²
Agios Andreas, Kavala: FOR SALE: Land, 2390 metros cuadrados, con permiso de construcción li…
$291,783
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Parcela en Nea Potidea, Grecia
Parcela
Nea Potidea, Grecia
Área 14 000 m²
Campo único de tierra con una superficie de 14000 metros cuadrados. La tierra es edificable …
$1,37M
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Parcela en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Parcela
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Venta parcela de 3.455 metros cuadrados en la zona de Marousi,Athens.
$4,37M
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Parcela en Oreokastro Municipality, Grecia
Parcela
Oreokastro Municipality, Grecia
Se vende terreno de 5000 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El territorio tiene …
$1,00M
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Parcela en Kalandra, Grecia
Parcela
Kalandra, Grecia
Área 9 427 m²
Campo único de tierra con una superficie de 9427 metros cuadrados. La tierra es edificable b…
$199,343
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Halkidiki Properties
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Parcela en Municipality of Megara, Grecia
Parcela
Municipality of Megara, Grecia
Venta terreno de 1322 metros cuadrados en Attica.
$708,425
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Parcela en Municipality of Oropos, Grecia
Parcela
Municipality of Oropos, Grecia
Venta terreno de 4500 metros cuadrados en Loutraki. Con permiso para construir 200 metros cu…
$224,335
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Parcela en Kokkino Chorio, Grecia
Parcela
Kokkino Chorio, Grecia
Esta es una parcela en venta en Apokoronas, Chania, Creta, situada en el pueblo de Kokkino C…
$706,692
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Parcela en Kalamitsi Amigdalou, Grecia
Parcela
Kalamitsi Amigdalou, Grecia
Esta es una tierra única en venta en Kalamitsi Amigdalou, Chania, Creta. La parcela se encue…
$306,233
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Parcela en Kato Agios Markos, Grecia
Parcela
Kato Agios Markos, Grecia
Venta Terreno 17080 metros cuadrados en la isla de Corfu. El territorio tiene suministro de …
$1,06M
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Parcela en Sinarades, Grecia
Parcela
Sinarades, Grecia
Venta terreno de 20000 metros cuadrados en la isla de Corfu. El territorio tiene: suministro…
$212,528
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Parcela en Casandra, Grecia
Parcela
Casandra, Grecia
Se vende terreno de 4000 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. El territorio tiene sumi…
$153,492
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Parcela en Kamara, Grecia
Parcela
Kamara, Grecia
Venta terreno de 8781 metros cuadrados en la isla de Corfu. Está fuera del plan de la ciudad…
$118,071
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Parcela en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Parcela
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Venta terreno de 10000 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. El territorio tiene: sumin…
$311,347
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Parcela en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
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Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Venta terreno de 602 metros cuadrados en Attica. Consistas dentro del plan de la ciudad. L…
$295,177
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Parcela en Polígiros, Grecia
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Polígiros, Grecia
Venta terreno de 59063 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El territorio tiene: bueno.…
$212,528
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Parcela en Kokkino Chorio, Grecia
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Kokkino Chorio, Grecia
Esta tierra en venta se encuentra en Kokkino Chorio, Apokoronas, Chania. Es una hermosa parc…
$278,726
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Parcela en Municipality of Ierapetra, Grecia
Parcela
Municipality of Ierapetra, Grecia
Parcela en venta sugerida en Creta. La parcela es 1.000sq.m, dentro del plano urbano y const…
$330,598
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Parcela en Nea Roda, Grecia
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Nea Roda, Grecia
Venta terreno de 11000 metros cuadrados en Athos, Chalkidiki. Está fuera del plan de la ciud…
$153,492
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Parcela en Thermaikos Municipality, Grecia
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Thermaikos Municipality, Grecia
Venta terreno de 12646 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Está fuera del plan …
$885,531
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Parcela en Ormos Panagias, Grecia
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Ormos Panagias, Grecia
Área 3 600 m²
Campo excepcional de tierra con una superficie de 4000 metros cuadrados. La tierra es edific…
$1,48M
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Halkidiki Properties
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