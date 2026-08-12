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Casa en condominio en venta en Grecia

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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
🔥 Golden Visa en el centro de Atenas | 260.000 € | Última unidad disponible Nos complace …
$298,016
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Perdika, Grecia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Perdika, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
A solo una hora de Atenas, en el asentamiento más encantador junto al mar de Aeginetissa en …
$271,623
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/3
Apartamento de 1 dormitorio en una residencia de apartamentos de lujo frente al mar, no lejo…
$234,037
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