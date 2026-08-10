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Casas en Venta en Peloponnese Region, Grecia

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
101
Municipal Unit of Loutraki Perachora
100
Municipality of Corinth
78
Municipal Unit of Corinth
47
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393 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Encaramado sobre las aguas cristalinas del Golfo Sarónico, en el prestigioso enclave costero…
$692,573
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Adosado Adosado en Kiato, Grecia
Adosado Adosado
Kiato, Grecia
Área 58 m²
Venta zona adosada de 58 metros cuadrados en la península Peloponesa. El adosado se encuentr…
$172,970
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Villa en Perachora, Grecia
Villa
Perachora, Grecia
Área 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en la península Peloponesa. El sótano const…
$979,135
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TekceTekce
Adosado Adosado en Peloponnese Region, Grecia
Adosado Adosado
Peloponnese Region, Grecia
Área 240 m²
Venta adosada de 240 metros cuadrados en la Península Peloponesa en construcción. El adosado…
$553,506
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Adosado Adosado en Kiato, Grecia
Adosado Adosado
Kiato, Grecia
Área 169 m²
Venta de maisonette de 169 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene un nivel. U…
$366,020
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 136 m²
Venta de maisonette de 136 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$301,081
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Casa grande 5 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa grande 5 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
- Isthmia- Casa 200 m2- Parcela 1080 m2- ¿Qué? Dentro del plan- ¿Qué? Saldo de construcción …
$578,535
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Sideris Real Estate
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Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Área 470 m²
Elegante villa de tres niveles con dos entradas independientes que garantizan comodidad, fun…
$1,48M
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Casa de campo 2 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 135 m²
Venta Casa de 2 plantas de 135 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón,…
$224,335
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Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Área 350 m²
------ Introducción: Descubre la tranquilidad y el encanto tradicional en esta villa única e…
$944,567
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Villa en Ermioni, Grecia
Villa
Ermioni, Grecia
Área 348 m²
Venta en construcción villa de 348 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. La …
$2,60M
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Villa en Perachora, Grecia
Villa
Perachora, Grecia
Dormitorios 3
Área 500 m²
Introducción: Descubre la tranquilidad y el lujo en este complejo único de tres villas autón…
$1,77M
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Casa de campo 4 habitaciones en Peloponnese Region, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta Casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$495,898
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 720 m²
Número de plantas 2
🏡 Villa en Grecia para Golden Visa Moderna villa ecológica con vistas al mar en la presti…
$1,00M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta en construcción maisonette de 84 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene …
$247,949
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Casa de campo 4 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 179 m²
En Venta -- Residencial -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Dormitorios, 1 Baños, 1 WC,…
$314,649
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Casa de campo 4 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 376 m²
Se vende casa de 3 plantas de 376 metros cuadrados en Loutraki. El semisótano consta de una …
$791,075
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Villa en Perachora, Grecia
Villa
Perachora, Grecia
Dormitorios 4
Área 370 m²
Venta villa de 4 plantas de 370 metros cuadrados en Loutraki. Semi-basement consta de 3 dorm…
$1,05M
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Casa de campo en Peloponnese Region, Grecia
Casa de campo
Peloponnese Region, Grecia
Área 220 m²
Venta Casa de 1 plantas de 220 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Una vista de la c…
$306,984
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Villa en Isthmia, Grecia
Villa
Isthmia, Grecia
Dormitorios 5
Área 605 m²
Venta villa de 3 plantas de 605 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dor…
$2,95M
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Casa de campo 4 habitaciones en Peloponnese Region, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 4
Área 115 m²
Venta Casa de 2 plantas de 115 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$543,126
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Casa de campo 4 habitaciones en Lykoporia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lykoporia, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$761,551
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Property Code: 11490 - Maisonette FOR SALE in North Kinouria Paralio Astros for €250.000. Th…
$284,879
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Casa de campo 9 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 9
Área 470 m²
Venta Casa de 4 plantas de 470 metros cuadrados en Loutraki. Semi-basement consta de 2 dormi…
$1,42M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Portocheli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Portocheli, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta de maisonette de 190 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Velo Kokkoni pueblo en Korinth, maisonette de 160 metros cuadrados en una parcela de 190 met…
$244,727
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Paralio Astros, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Paralio Astros, Grecia
Dormitorios 3
Área 175 m²
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$448,669
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Villa en Portocheli, Grecia
Villa
Portocheli, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
En venta en construcción 2 - villa de 200 metros cuadrados en el este del Peloponeso . La pl…
$1,06M
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Casa de campo en Perachora, Grecia
Casa de campo
Perachora, Grecia
En venta una casa semiacabada con una superficie de 75 metros cuadrados construidos sobre un…
$129,878
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Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Área 900 m²
La propiedad es una estructura lujosa, diseñada con inspiración y decorada según las últimas…
Precio en demanda
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Tipos de propiedades en Peloponnese Region

villas
casas de campo
mansiones
adosados

Parámetros de las propiedades en Peloponnese Region, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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