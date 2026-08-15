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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Evrostina, Grecia

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casas independientes
4
4 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Lykoporia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lykoporia, Grecia
Dormitorios 4
Área 133 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 133 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Plant…
$531,319
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Casa de campo 4 habitaciones en Lykoporia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lykoporia, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$761,551
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Código de propiedad: 601199 - Casa para la venta en Evrostini Sarantapichiotika por €190.000…
$205,113
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DD CO DEDD CO DE
Casa de campo 4 habitaciones en Lykoporia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lykoporia, Grecia
Dormitorios 4
Área 203 m²
Venta Casa de 2 plantas de 203 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón,…
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Evrostina, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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