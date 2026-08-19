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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Vocha, Grecia

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Vrachati
27
29 propiedades total found
Adosado Adosado en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado
Vrachati, Grecia
Área 227 m²
Venta adosada de 227 metros cuadrados en la península Peloponesa. El adosado se encuentra en…
$340,450
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Casa de campo 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Villa Vrachati cerca de Corinth, maisonette de 140 metros cuadrados 3 niveles (planta semi-s…
$279,688
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Casa de campo en Vrachati, Grecia
Casa de campo
Vrachati, Grecia
Área 267 m²
Venta Casa de 1 plantas de 267 metros cuadrados en Peloponnese. Una magnífica vista del mar …
$495,898
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Casa de campo 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 135 m²
Venta Casa de 2 plantas de 135 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$295,177
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Apartamento en Vrachati, Grecia
Apartamento
Vrachati, Grecia
Área 75 m²
Apartamento en venta de 75 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. El apartamento está si…
$201,799
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Casa de campo 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Vrachati cerca de Corinth, nueva maisonette construida de 88 metros cuadrados. 1a-2a planta,…
$227,246
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Casa de campo 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. El semisótano consta de un d…
$318,791
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Casa de campo 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta Casa de 2 plantas de 110 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón …
$227,064
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Casa de campo 5 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Vrachati pueblo cerca de Corinth descubre esta hermosa casa unifamiliar de 215 metros cuadra…
$326,302
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Casa de campo 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 210 m²
Vrachati cerca de Korinth casa unifamiliar de 210sq.m, parcialmente amueblada en una parcela…
$268,034
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta en construcción maisonette de 84 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene …
$247,949
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 136 m²
Venta de maisonette de 136 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$301,081
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Casa de campo 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 136 m²
Villa Vrachati cerca de Korinth, casa unifamiliar de 136 metros cuadrados. planta baja en un…
$244,727
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 178 m²
Venta de maisonette de 178 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 4 niveles. S…
$215,503
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. E…
$507,705
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Casa de campo 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Villa Vrachati cerca de Korinth, maisonette de 65 metros cuadrados. amueblado 1st-2nd floor,…
$161,986
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Área 145 m²
Venta de maisonette de 145 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. P…
$291,220
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Área 175 m²
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$295,177
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Casa de campo 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de un d…
$324,695
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Apartamento 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Vrachati un pueblo cerca de Corinth, apartamento de 70 metros cuadrados. 2a planta aire y lu…
$139,844
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Maisonette en Brahati Corinth es una propiedad a sólo 20 metros del mar. Con una superficie …
$279,195
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Casa de campo 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
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Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Vocha - 75 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathro…
$110,710
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Casa de campo 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Villa Vrachati cerca de Corinth, casa unifamiliar de 80 metros cuadrados en una parcela de 3…
$157,324
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Apartamento 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Área 72 m²
Venta apartamento de 72 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$123,974
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Área 113 m²
Venta de maisonette de 113 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
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Adosado Adosado en Vrachati, Grecia
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Vrachati, Grecia
Área 88 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 88 metros cuadrados en la península Peloponesa. …
$217,832
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Casa de campo 5 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
En venta 2 -casa de 400 metros cuadrados en el este del Peloponeso . La planta baja consta d…
$944,567
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Casa de campo 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
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Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Vrachati cerca de Korinth casa unifamiliar de 227 metros cuadrados 3 niveles, en una parcela…
$343,783
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Villa 5 habitaciones en Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Luxurious Stone Villa of 300 sq.m. just 12 minutes walk from Vrachati Beach Set on a beautif…
$505,992
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Tipos de propiedades en Municipal Unit of Vocha

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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Vocha, Grecia

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