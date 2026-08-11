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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Assos Lechaio, Grecia

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Assos
8
16 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Lechaio pueblo cerca de Corinth, maisonette 107 metros cuadrados 3 niveles planta baja - 1a …
$186,458
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Apartamento 2 habitaciones en Assos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Kato Assos un pueblo cerca de Korinth, piso de 120 metros cuadrados 1a planta en muy buen es…
$302,995
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Casa de campo 4 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 179 m²
En Venta -- Residencial -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Dormitorios, 1 Baños, 1 WC,…
$314,649
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$236,142
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Grekodom Development
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Apartamento 2 habitaciones en Kato Assos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kato Assos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
En Venta - Apartamento de fior residencial -- Korinthia: Assos-Lechaio 100 Sq.m., 2 Dormitor…
$198,112
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/2
Venta apartamento 77 metros cuadrados en Lechaio, CorintoEn una excelente ubicación, a sólo …
$162,217
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Sideris Real Estate
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 165 m²
Venta Casa de 1 plantas de 165 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 4 dormitor…
$306,984
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Grekodom Development
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Apartamento 1 habitacion en Assos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Assos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Assos - Lechaio Perigiali apartamento de 55 metros cuadrados. amueblado 2do piso luminoso en…
$116,537
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Casa de campo 3 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Assos Lechaio cerca de Korinth, casa unifamiliar de 125 metros cuadrados. en una parcela de …
$221,419
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 260 m²
Venta Casa de 2 plantas de 260 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$342,406
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Grekodom Development
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Casa de campo 1 habitacion en Assos, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Assos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Kato Assos cerca de Corinth, maisonette totalmente amueblada 50 metros cuadrados 2 niveles (…
$104,883
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Casa de campo 3 habitaciones en Kato Assos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kato Assos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Kato Assos Corinthia - a home with soul. For sale a partly furnished detached house that rad…
$279,688
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Casa de campo 3 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
En venta - Casa residencial - Korinthia: Assos-Lechaio 135m2, 3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo…
$139,844
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Apartamento 2 habitaciones en Assos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Kato Assos pueblo cerca de Korinth, apartamento de 72 metros cuadrados 2a planta (sin ascens…
$215,593
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Casa de campo 3 habitaciones en Kato Assos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kato Assos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 224 m²
Pueblo Kato Assos cerca de Corinth, maisonette de 224 metros cuadrados 2 niveles (planta baj…
$326,302
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Villa 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
- Villa 143 sq.m plus 70sqm semi-basment - Unique aesthetics - Unrestricted panoramic mounta…
$324,527
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Sideris Real Estate
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Tipos de propiedades en Municipal Unit of Assos Lechaio

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Assos Lechaio, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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