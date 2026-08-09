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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Corinth, Grecia

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Municipal Unit of Corinth
64
Municipal Unit of Assos Lechaio
16
Municipal Unit of Solygeia
12
Corinto
9
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104 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Encaramado sobre las aguas cristalinas del Golfo Sarónico, en el prestigioso enclave costero…
$692,573
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Apartamento en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento
Municipality of Corinth, Grecia
Área 52 m²
Apartamento en venta de 52 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la p…
$192,574
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 220 m²
En venta 4 -casa de 220 metros cuadrados en Salónica. El semisótano consta de un almacén. La…
$531,319
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 134 m²
Venta maisonette de 134 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 2 niveles. Pla…
$395,537
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Apartamento 1 habitacion en Assos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Assos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Assos - Lechaio Perigiali apartamento de 55 metros cuadrados. amueblado 2do piso luminoso en…
$116,537
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta maisonette de 250 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 4 niveles. Sem…
$696,618
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Casa de campo 3 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Assos Lechaio cerca de Korinth, casa unifamiliar de 125 metros cuadrados. en una parcela de …
$221,419
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 106 m²
Venta en construcción apartamento de 106 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El a…
$442,766
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$426,661
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Un excelente apartamento esquina de 108 metros cuadrados está en venta, situado en una plant…
$327,217
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 234 m²
Venta de maisonette de 234 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$590,354
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 135 m²
Venta de maisonette de 135 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. P…
$292,904
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Apartamento 2 habitaciones en Kato Assos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kato Assos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
En Venta - Apartamento de fior residencial -- Korinthia: Assos-Lechaio 100 Sq.m., 2 Dormitor…
$198,112
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 385 m²
Venta casa de 3 plantas de 385 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de 2 dormito…
$472,283
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Casa de campo 3 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
En venta - Casa residencial - Korinthia: Assos-Lechaio 135m2, 3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo…
$139,844
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 650 m²
Venta apartamento de 650 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la seg…
$2,01M
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
En un magnífico paisaje natural, con vistas panorámicas al golfo Sarónico y a solo 250 metro…
$331,936
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 193 m²
Venta en construcción casa de 3 plantas de 193 metros cuadrados en los suburbios de Tesalóni…
$755,654
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Apartamento 2 habitaciones en Assos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Kato Assos pueblo cerca de Korinth, apartamento de 72 metros cuadrados 2a planta (sin ascens…
$215,593
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Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 740 m²
En venta 3-almacén villa de 740 metros cuadrados en Salónica. La planta baja consta de dormi…
$4,72M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 145 m²
Venta apartamento de 145 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la seg…
$295,177
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Área 106 m²
Venta en construcción apartamento de 106 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El a…
$466,380
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 270 m²
Se vende casa de 1 piso de 270 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casa consta…
$472,283
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 242 m²
Venta de maisonette de 242 metros cuadrados en Salónica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi…
$560,837
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Dormitorios 3
Área 236 m²
La propiedad se desarrolla en tres niveles, con una superficie de 86 metros cuadrados, inclu…
$785,171
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
Venta de maisonette de 85 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 nive…
$247,949
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Sophiko, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Sophiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. P…
$265,659
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Venta casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$2,60M
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Apartamento 1 habitacion en Chiliomodi, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Chiliomodi, Grecia
Dormitorios 1
Área 48 m²
Venta apartamento de 48 metros cuadrados en Peloponés Oriental. El apartamento está situado …
$165,299
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 380 m²
Venta Casa de 5 plantas de 380 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Semi-basemen…
$708,425
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Tipos de propiedades en Municipality of Corinth

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Corinth, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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