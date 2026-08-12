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Oficinas en Venta en Grecia

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Macedonia and Thrace
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Kavala Municipality
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Kavala
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7 propiedades total found
Oficina 108 m² en Kavala Municipality, Grecia
Oficina 108 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Área 108 m²
Piso 5
Kavala, Center: Venta de techo profesional 108 metros cuadrados fachada en la 5a planta con …
$278,833
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Oficina 210 m² en Nea Fokea, Grecia
Oficina 210 m²
Nea Fokea, Grecia
Área 210 m²
Una propiedad comercial única está disponible en el corazón de Nea Fokea, Halkidiki. La prop…
$546,768
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Oficina 60 m² en Drama Municipality, Grecia
Oficina 60 m²
Drama Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Área 60 m²
Piso 2
Drama, Center: Venta Oficina 60 metros cuadrados situado en el segundo edificio con ascensor…
$208,203
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TekceTekce
Oficina 42 m² en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Oficina 42 m²
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 7
For sale: office 42 sqm, 5th floor in the city center on Polytechniou Street. The office is …
$74,250
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Oficina 56 m² en Kavala Municipality, Grecia
Oficina 56 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 3
Kavala, Centro: Oficina totalmente reformada 56 metros cuadrados en la tercera planta con as…
$157,730
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Oficina 67 m² en Municipality of Penteli, Grecia
Oficina 67 m²
Municipality of Penteli, Grecia
Área 67 m²
Ubicado en el centro de Melissia. Habitación ordenada. Demasiado brillante. Enormes ventanas…
$261,687
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Oficina 200 m² en Kavala Municipality, Grecia
Oficina 200 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Área 200 m²
Piso 1
Kavala, Center: En venta apartamento piso, un espacio profesional de 200 metros cuadrados si…
$315,459
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