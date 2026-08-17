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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Velos, Grecia

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apartamentos
3
casas independientes
9
12 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Velo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Velo, Grecia
Dormitorios 4
Área 269 m²
Venta Casa de 2 plantas de 269 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 do…
$318,791
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Apartamento 1 habitacion en Nerantza, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nerantza, Grecia
Dormitorios 1
Área 93 m²
Venta apartamento de 93 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la t…
$161,757
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Casa de campo 12 habitaciones en Nerantza, Grecia
Casa de campo 12 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 12
Área 510 m²
Venta Casa de 3 plantas de 510 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$1,06M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Velo Kokkoni pueblo en Korinth, maisonette de 160 metros cuadrados en una parcela de 190 met…
$244,727
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Casa de campo 6 habitaciones en Velo, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Velo, Grecia
Dormitorios 6
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 3 dorm…
$265,659
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Apartamento 1 habitacion en Nerantza, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nerantza, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Velo cerca de la localidad de Corinth Nerantza, apartamento de 58 metros cuadrados. planta b…
$96,143
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Casa de campo 3 habitaciones en Nerantza, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 3
Área 216 m²
Venta Casa de 3 plantas de 216 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón …
Precio en demanda
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Casa de campo 2 habitaciones en Nerantza, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 2
Área 240 m²
Venta Casa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$306,984
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Casa de campo 4 habitaciones en Nerantza, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 4
Área 128 m²
Venta Casa de 2 plantas de 128 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$377,827
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nerantza, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 3
Área 115 m²
Venta de maisonette de 115 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$230,238
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Apartamento 3 habitaciones en Nerantza, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 3
Área 152 m²
Venta apartamento de 152 metros cuadrados en Peloponés Oriental. El apartamento está situado…
$247,949
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Villa en Nerantza, Grecia
Villa
Nerantza, Grecia
Dormitorios 5
Área 500 m²
Venta villa de 1 plantas de 500 metros cuadrados en Peloponnese. Villa consta de 5 dormitori…
$2,31M
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Velos, Grecia

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con Piscina
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