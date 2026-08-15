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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Asini, Grecia

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2 propiedades total found
Casa de campo en Drepano, Grecia
Casa de campo
Drepano, Grecia
Área 272 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 272 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Una v…
$141,685
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Apartamento 2 habitaciones en Iria, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Iria, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/3
EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR OFFICE. On the beach of Iria and just 100 m from the sea, a 50 sq.…
$111,749
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Asini, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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