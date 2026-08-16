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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Argos and Mykines, Grecia

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Municipal Unit of Lerna
3
5 propiedades total found
Casa de campo en Myli, Grecia
Casa de campo
Myli, Grecia
Área 400 m²
Venta Casa de 1 plantas de 400 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Una magnífica vista d…
$885,531
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Myli, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Myli, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta de maisonette de 80 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 nive…
$171,203
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Casa de campo 3 habitaciones en Myli, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Myli, Grecia
Dormitorios 3
Área 98 m²
Venta Casa de 2 plantas de 98 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de …
$283,370
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 1/2
🏛 LOFT-apartment in the heart of Athens - Neos Kosmos district under the Golden VisaPrecio: …
$365,577
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Casa grande 7 habitaciones en Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Casa grande 7 habitaciones
Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
- Casa histórica de dos plantas 188 m2 acompañada de dos tiendas de planta baja.- ¿Qué? La p…
$179,789
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Sideris Real Estate
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Tipos de propiedades en Municipality of Argos and Mykines

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Argos and Mykines, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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De lujo
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