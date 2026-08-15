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Propiedades residenciales en venta en Municipality of West Mani, Grecia

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Municipal Unit of Lefktro
3
3 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Saidona, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Saidona, Grecia
Dormitorios 3
Área 127 m²
Venta Casa de 3 plantas de 127 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$371,923
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Neohori, Grecia
Villa
Neohori, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 326 m²
Property Code: HPS5517 - Villa FOR SALE in Lefktros Neochori for € 2.800.000 . This 326 sq.…
$3,22M
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Casa 8 habitaciones en Kardamyli, Grecia
Casa 8 habitaciones
Kardamyli, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Venta de maisonette, Lefktro-Kardamyli, Agios Nikolaos, 120 metros cuadrados., & Sigma; & ép…
$379,962
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Tipos de propiedades en Municipality of West Mani

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of West Mani, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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