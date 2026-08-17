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Propiedades residenciales en venta en Kranidi, Grecia

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Casa de campo 5 habitaciones en Kranidi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Kranidi, Grecia
Dormitorios 5
Área 259 m²
Venta Casa de 3 plantas de 259 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 do…
$613,968
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Casa de campo 3 habitaciones en Kranidi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kranidi, Grecia
Dormitorios 3
Área 136 m²
En venta 2 -casa de 136 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. La planta ba…
$649,390
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Villa en Kranidi, Grecia
Villa
Kranidi, Grecia
Dormitorios 9
Área 480 m²
Venta villa de 2 plantas de 480 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
Precio en demanda
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Villa en Kranidi, Grecia
Villa
Kranidi, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
------ Un Haven de Tranquility y Lujo en Porto Heli Bienvenido a una propiedad que combina …
$1,52M
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