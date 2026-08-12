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Adosados en Venta en Grecia

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969 propiedades total found
Adosado Adosado en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado
Municipio de Casandra, Grecia
Área 120 m²
Venta zona adosada de 120 metros cuadrados en la península de Kassandra, la región de Halkid…
$680,351
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Adosado Adosado en Nea Silata, Grecia
Adosado Adosado
Nea Silata, Grecia
Área 81 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 81 metros cuadrados en Halkidiki. El adosado se …
$230,627
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Adosado Adosado en Olynthos, Grecia
Adosado Adosado
Olynthos, Grecia
Área 120 m²
En venta zona adosada de 120 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halk…
$265,221
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Adosado Adosado en Nea Silata, Grecia
Adosado Adosado
Nea Silata, Grecia
Área 84 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 84 metros cuadrados en Halkidiki. El adosado se …
$242,159
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Adosado Adosado en Peloponnese Region, Grecia
Adosado Adosado
Peloponnese Region, Grecia
Área 240 m²
Venta adosada de 240 metros cuadrados en la Península Peloponesa en construcción. El adosado…
$553,506
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Adosado Adosado en Kiato, Grecia
Adosado Adosado
Kiato, Grecia
Área 58 m²
Venta zona adosada de 58 metros cuadrados en la península Peloponesa. El adosado se encuentr…
$172,970
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Adosado Adosado en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado
Trilofo, Grecia
Área 204 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 204 metros cuadrados en Salónica. El adosado se …
$415,129
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Adosado Adosado en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado
Nea Kallikrateia, Grecia
Área 90 m²
Casa adosada con una superficie de 90 metros cuadrados en Halkidiki en construcción está a l…
$312,077
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Adosado Adosado en Municipality of Oropos, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Oropos, Grecia
Área 200 m²
Casa adosada de 200 metros cuadrados en la península Peloponesa está a la venta. El adosado …
$714,945
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Adosado Adosado en Municipio de Casandra, Grecia
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Municipio de Casandra, Grecia
Área 120 m²
Venta zona adosada de 120 metros cuadrados en la península de Kassandra, la región de Halkid…
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Adosado Adosado en Central Macedonia, Grecia
Adosado Adosado
Central Macedonia, Grecia
Área 144 m²
Venta adosada de 144 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El adosado se encuentra en 2 n…
$299,816
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Adosado Adosado en Ioanian Islands, Grecia
Adosado Adosado
Ioanian Islands, Grecia
Área 120 m²
Venta zona de maisonette de 120 metros cuadrados. m en Lefkimmi La propiedad consta de dos …
$115,314
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Polychrono, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polychrono, Grecia
Dormitorios 3
Área 116 m²
Venta de maisonette de 116 metros cuadrados en Asprovalta. La maisonette tiene 2 niveles. Pl…
$224,335
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 135 m²
Venta en construcción maisonette de 135 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
$456,934
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Adosado Adosado en Attica, Grecia
Adosado Adosado
Attica, Grecia
Área 315 m²
Se están construyendo tres casitas ubicadas en la región costera de Attica - Alepohori, a or…
$306,984
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 3
Área 185 m²
Venta de maisonette de 185 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$230,238
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Attica, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Attica, Grecia
Dormitorios 4
Área 81 m²
Venta en construcción maisonette de 81 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niv…
$484,091
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Attica, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Attica, Grecia
Dormitorios 3
Área 198 m²
Se vende casita de 198 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$230,238
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta en maisonette de construcción de 90 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tien…
$318,791
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta en construcción maisonette de 240 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$708,425
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Área 145 m²
Venta de maisonette de 145 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. P…
$291,220
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Anatoli, Grecia
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Anatoli, Grecia
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Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en Epirus. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
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Municipio de Casandra, Grecia
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Área 142 m²
Se vende casita de 142 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki .La casita tiene 3 niveles.…
$425,055
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
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Área 220 m²
Se vende casita de 220 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$472,283
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Central Macedonia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Central Macedonia, Grecia
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Área 50 m²
Venta en construcción maisonette de 50 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$218,431
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Polígiros, Grecia
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Polígiros, Grecia
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Área 130 m²
En venta: 130 metros cuadrados Maisonette en Sithonia, Chalkidiki – Stunning Sea & Mountain …
$377,827
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Adosado Adosado en Central Macedonia, Grecia
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Central Macedonia, Grecia
Área 74 m²
En venta zona adosada de 74 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halki…
$328,162
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Sinarades, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Sinarades, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta de maisonette de 75 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivele…
$174,192
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 271 m²
Venta de maisonette de 271 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La maisonette tien…
$649,390
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
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Área 90 m²
Venta de maisonette de 90 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Planta …
$306,984
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Parámetros de las propiedades en Grecia

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