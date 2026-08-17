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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Solygeia, Grecia

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casas independientes
12
12 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 165 m²
Venta Casa de 2 plantas de 165 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$743,846
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$295,177
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Encaramado sobre las aguas cristalinas del Golfo Sarónico, en el prestigioso enclave costero…
$686,808
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 135 m²
Venta de maisonette de 135 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. P…
$292,904
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 7
Área 430 m²
Venta Casa de 3 plantas de 430 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$531,319
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Sophiko, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Sophiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. P…
$265,659
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TekceTekce
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 210 m²
Venta Casa de 3 plantas de 210 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$649,390
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 120 m²
Venta Casa de 3 plantas de 120 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón,…
$425,181
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Adosado Adosado en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Corinth, Grecia
Área 740 m²
Complejo Este impresionante complejo de viviendas en venta se encuentra en Pefkali, Corinthi…
$909,146
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Encaramado sobre las aguas cristalinas del Golfo Sarónico, en el prestigioso enclave costero…
$692,573
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 247 m²
Venta Casa de 2 plantas de 247 metros cuadrados en Peloponnese. 1a planta consta de 3 dormit…
$442,654
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Encaramado sobre las aguas cristalinas del Golfo Sarónico, en el prestigioso enclave costero…
$688,032
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Solygeia, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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