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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Monemvasia, Grecia

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apartamentos
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4 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Monemvasia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Monemvasia, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta Casa de 1 plantas de 110 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 3 dormitor…
$442,766
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Grekodom Development
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Apartamento en Municipality of Monemvasia, Grecia
Apartamento
Municipality of Monemvasia, Grecia
Área 600 m²
Venta apartamento de 600 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Piso tiene diseño interior.…
$1,16M
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Grekodom Development
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Apartamento 3 habitaciones en Metamorfosi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Metamorfosi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
En Venta -- Apartamento Residencial -- Atenas Norte: Metamorfosis 98 Sq.m., 3 Dormitorios, 1…
$299,499
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Apartamento 3 habitaciones en Metamorfosi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Metamorfosi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
En Venta -- Apartamento Residencial -- Atenas Norte: Metamorfosis 110 Sq.m., 3 Dormitorios, …
$320,475
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Monemvasia, Grecia

con Vista a la montaña
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Baratos
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