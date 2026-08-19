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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Ermionida, Grecia

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Municipal Unit of Kranidi
25
Municipal Unit of Ermioni
15
Kranidi
4
Ermioni
5
40 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 4
Área 218 m²
Venta Casa de 2 plantas de 218 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$448,669
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Casa de campo 5 habitaciones en Kranidi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Kranidi, Grecia
Dormitorios 5
Área 259 m²
Venta Casa de 3 plantas de 259 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 do…
$613,968
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Apartamento en Portocheli, Grecia
Apartamento
Portocheli, Grecia
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en la península Peloponesa. El apartamento está sit…
$290,563
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Villa en Thermisia, Grecia
Villa
Thermisia, Grecia
Dormitorios 5
Área 500 m²
Venta villa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-b…
$1,77M
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 720 m²
Número de plantas 2
🏡 Villa en Grecia para Golden Visa Moderna villa ecológica con vistas al mar en la presti…
$1,00M
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Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 3
Área 292 m²
Se vende villa de 2 plantas de 292 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. L…
$1,65M
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TekceTekce
Casa de campo 3 habitaciones en Thermisia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Thermisia, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
Venta Casa de 2 plantas de 124 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
$543,126
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Villa en Ermioni, Grecia
Villa
Ermioni, Grecia
Área 124 m²
Venta villa de 2 plantas de 124 metros cuadrados en la península Peloponesa. La primera plan…
$1,48M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Se vende casa de 1 piso de 200 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. La ca…
$1,00M
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Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Área 350 m²
------ Introducción: Descubre la tranquilidad y el encanto tradicional en esta villa única e…
$944,567
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Villa en Thermisia, Grecia
Villa
Thermisia, Grecia
Área 147 m²
Venta villa de 2 plantas de 147 metros cuadrados en la península Peloponesa. La primera plan…
$1,02M
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Villa en Portocheli, Grecia
Villa
Portocheli, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
En venta en construcción 2 - villa de 200 metros cuadrados en el este del Peloponeso . La pl…
$1,06M
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Casa de campo 4 habitaciones en Portocheli, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Portocheli, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
$2,01M
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Casa de campo 3 habitaciones en Thermisia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Thermisia, Grecia
Dormitorios 3
Área 109 m²
Venta Casa de 1 plantas de 109 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 3 dormitor…
$342,406
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Casa 2 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa 2 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Situado en medio del paisaje sereno de Achladitsa (Dardiza), una de las zonas residenciales …
$751,297
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Villa en Portocheli, Grecia
Villa
Portocheli, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Se vende villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. L…
$5,31M
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Villa en Portocheli, Grecia
Villa
Portocheli, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$2,36M
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Casa de campo 3 habitaciones en Kranidi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kranidi, Grecia
Dormitorios 3
Área 136 m²
En venta 2 -casa de 136 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. La planta ba…
$649,390
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Casa de campo en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo
Municipality of Ermionida, Grecia
Área 210 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 210 metros cuadrados en la península Pelopones…
$1,01M
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Villa en Kranidi, Grecia
Villa
Kranidi, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
------ Un Haven de Tranquility y Lujo en Porto Heli Bienvenido a una propiedad que combina …
$1,52M
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Villa en Portocheli, Grecia
Villa
Portocheli, Grecia
Área 964 m²
Aquí está la traducción al inglés: Venta: Villa de 4 pisos (964 metros cuadrados) en Porto H…
$4,66M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Portocheli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Portocheli, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta de maisonette de 190 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
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Casa de campo 4 habitaciones en Ermioni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Ermioni, Grecia
Dormitorios 4
Área 350 m²
Venta Casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
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Villa en Ermioni, Grecia
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Área 348 m²
Venta en construcción villa de 348 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. La …
$2,60M
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 306 m²
Código de propiedad: 1912 - Casa EN VENTA en Kranidi Agios Aimilianos por € 780.000. Este 30…
$1,25M
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Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 7
Área 650 m²
Venta villa de 2 plantas de 650 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$2,36M
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Casa 2 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Situado en medio del paisaje sereno de Achladitsa (Dardiza), una de las zonas residenciales …
$751,297
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Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 7
Área 1 100 m²
Se vende villa de 3 plantas de 1100 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. …
Precio en demanda
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Casa de campo 5 habitaciones en Thermisia, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Thermisia, Grecia
Dormitorios 5
Área 203 m²
Venta Casa de 2 plantas de 203 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
$1,18M
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Casa de campo 6 habitaciones en Ermioni, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Ermioni, Grecia
Dormitorios 6
Área 210 m²
Venta Casa de 2 plantas de 210 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$1,89M
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Tipos de propiedades en Municipality of Ermionida

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Ermionida, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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