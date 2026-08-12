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Mansiones en venta en Grecia

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Peloponnese Western Greece and the Ionian
7
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
6
Municipal Unit of Loutraki Perachora
6
Casa grande Borrar
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9 propiedades total found
Casa grande 10 habitaciones en Nea Flogita, Grecia
Casa grande 10 habitaciones
Nea Flogita, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 520 m²
Número de plantas 2
🏡 VILLA EXCLUSIVA JUNTO AL MAR EN GRECIA: UN ACTIVO LISTO Y UN ESTILO DE VIDA SUPERIOR 📍 Nea…
$2,94M
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Casa grande 5 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa grande 5 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
- Isthmia- Casa 200 m2- Parcela 1080 m2- ¿Qué? Dentro del plan- ¿Qué? Saldo de construcción …
$578,535
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Casa grande 4 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa grande 4 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Imagínese despertar cada mañana al sonido relajante de las olas y una vista impresionante de…
$439,793
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Casa grande 8 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa grande 8 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
- Casa unifamiliar de dos plantas de 280 m2 en venta en Karbounari, Loutraki - Casa unifami…
$526,725
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Casa grande 5 habitaciones en Kalandra, Grecia
Casa grande 5 habitaciones
Kalandra, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Número de plantas 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98M
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Casa grande 7 habitaciones en Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Casa grande 7 habitaciones
Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
- Casa histórica de dos plantas 188 m2 acompañada de dos tiendas de planta baja.- ¿Qué? La p…
$179,789
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Casa grande 6 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa grande 6 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Detached house in Loutraki is a beautiful and comfortable house. With a total area of 134 sq…
$409,942
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Casa grande 8 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa grande 8 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
- Historic property 273 sqm in the center of Loutraki - Very good location and quiet area …
$1,08M
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Casa grande 4 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa grande 4 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Oferta única: ¡una casa unifamiliar en Loutraki! Esta exquisita casa de 200 m². La casa comb…
$669,620
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Parámetros de las propiedades en Grecia

con Garaje
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