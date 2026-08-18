Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Kalamata
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Kalamata, Grecia

;
casas independientes
6
7 propiedades total found
Villa en Pelekito, Grecia
Villa
Pelekito, Grecia
Dormitorios 5
Área 303 m²
Se vende villa de 2 plantas de 303 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja cons…
$1,89M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Pelekito, Grecia
Villa
Pelekito, Grecia
Dormitorios 5
Área 296 m²
Venta villa de 2 plantas de 296 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,89M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 6 habitaciones en Kalamata, Grecia
Apartamento 6 habitaciones
Kalamata, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 5
Luxury apartments are available for sale through our agency in a four-story building located…
$465,097
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa de campo 4 habitaciones en Arfara, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Arfara, Grecia
Dormitorios 4
Área 155 m²
Venta Casa de 2 plantas de 155 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$247,949
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Pelekito, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Pelekito, Grecia
Dormitorios 3
Área 108 m²
Venta Casa de 1 plantas de 108 metros cuadrados en la isla de Corfu. La casa consta de 3 dor…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Artemisia, Grecia
Villa
Artemisia, Grecia
Dormitorios 4
Área 484 m²
Venta villa de 3 plantas de 484 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Planta baja consta…
$2,13M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Villa en Pelekito, Grecia
Villa
Pelekito, Grecia
Dormitorios 5
Área 390 m²
Se vende villa de 3 plantas de 390 metros cuadrados en la isla de Corfú. El semi-sótano cons…
$3,66M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Parámetros de las propiedades en Kalamata, Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir