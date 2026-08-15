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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Nafplio, Grecia

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casas independientes
4
5 propiedades total found
Villa en Municipality of Nafplio, Grecia
Villa
Municipality of Nafplio, Grecia
Dormitorios 4
Área 471 m²
Venta villa de 1 plantas de 471 metros cuadrados en Peloponnese. Villa consta de 4 dormitori…
$2,13M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Dormitorios 4
Área 144 m²
Venta Casa de 2 plantas de 144 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$897,339
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Dormitorios 2
Área 103 m²
Venta apartamento de 103 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la …
$401,441
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Property Code: 11490 - Maisonette FOR SALE in North Kinouria Paralio Astros for €250.000. Th…
$284,879
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Property Code: 11138 - FOR SALE 3 Bedrooms, House of total surface 112 sq.m, on the Ground f…
$136,742
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Nafplio, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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