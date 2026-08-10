Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Peloponnese Region
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Peloponnese Region, Grecia

;
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
125
Municipal Unit of Loutraki Perachora
125
Municipality of Corinth
26
Municipal Unit of Corinth
17
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
186 propiedades total found
Apartamento en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Área 42 m²
Apartamento en venta con una superficie de 42 metros cuadrados en la península Peloponesa. E…
$148,755
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Loutraki, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Loutraki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/3
Situado en una de las zonas más deseables de Loutraki, a solo 230 metros de la playa, este l…
$86,292
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Área 50 m²
Apartamento en venta con una superficie de 50 metros cuadrados en el Peloponés Oriental - He…
$80,720
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento
Municipality of Corinth, Grecia
Área 52 m²
Apartamento en venta de 52 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la p…
$192,574
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento en Vrachati, Grecia
Apartamento
Vrachati, Grecia
Área 75 m²
Apartamento en venta de 75 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. El apartamento está si…
$201,799
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
En venta se encuentra un excepcional apartamento de 111 metros cuadrados, situado en un edif…
$373,963
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 2 habitaciones en Peloponnese Region, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta apartamento de 80 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la séptim…
$253,852
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 95 m²
Venta en construcción apartamento de 95 metros cuadrados en Loutraki. El apartamento está si…
$749,750
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/5
¡Descubre tu nuevo hogar!Si usted está buscando un apartamento que se convertirá en su resid…
$212,334
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 1 habitacion en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Loutraki near the center, furnished apartment of 50 sq m is for sale. The apartment is in an…
$151,497
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Bajo construcción, apartamento de 96 metros cuadrados. está disponible para la venta en una …
$363,652
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 2 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 53 m²
Venta apartamento de 53 metros cuadrados en Loutraki. El apartamento está situado en la 4a p…
$318,791
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Un excelente apartamento esquina de 108 metros cuadrados está en venta, situado en una plant…
$327,217
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 95 m²
Venta en construcción apartamento de 95 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. El …
$407,344
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ático Ático 3 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Ático Ático 3 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 4/5
For sale an exceptional 78 sq.m. penthouse apartment located in the center of Loutraki, just…
$207,123
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 106 m²
Venta en construcción apartamento de 106 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El a…
$454,573
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Laliotis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Laliotis, Grecia
Dormitorios 2
Área 68 m²
Venta apartamento de 68 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$171,203
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5/5
Hermoso apartamento de 50 metros cuadrados en venta con vistas al mar y a la montaña, en una…
$141,924
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 1 habitacion en Perachora, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Perachora, Grecia
Dormitorios 1
Área 55 m²
Venta apartamento de 55 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$200,720
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Nerantza, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 3
Área 152 m²
Venta apartamento de 152 metros cuadrados en Peloponés Oriental. El apartamento está situado…
$247,949
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Área 69 m²
Apartamento en venta con una superficie de 69 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. El …
$319,918
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 59 m²
Venta apartamento de 59 metros cuadrados en Loutraki. El apartamento está situado en la plan…
$277,467
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 95 m²
Venta en construcción apartamento de 95 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. El …
$377,827
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1/3
Bajo la construcción de un nuevo edificio de apartamentos de tres plantas en Loutraki. Vista…
$494,304
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 3 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/3
Un excepcional apartamento de 82 metros cuadrados se ofrece a la venta en un edificio reside…
$511,958
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 1 habitación en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitación
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/4
En una ubicación privilegiada en Loutraki, a solo 625 metros del mar y cerca de todos los pu…
$190,628
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 3 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/4
In one of the most privileged locations of Loutraki, right on the seafront, a stunning new a…
$695,218
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 3 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/4
En un moderno y elegante edificio residencial, se ofrece un hermoso y luminoso apartamento d…
$235,103
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 1 habitacion en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 28 m²
Venta en construcción apartamento de 28 metros cuadrados en Loutraki. El apartamento está si…
$115,709
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/4
Venta Apartamento de 28 metros cuadrados, 2a planta, totalmente reformado y amueblado, ideal…
$87,216
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά

Tipos de propiedades en Peloponnese Region

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Peloponnese Region, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir