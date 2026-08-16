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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Nea Tiryntha, Grecia

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Nea Tiryntha, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Tiryntha, Grecia
Dormitorios 4
Área 434 m²
Venta Casa de 2 plantas de 434 metros cuadrados en Peloponnese. 1a planta consta de 2 dormit…
$590,354
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Nea Tiryntha, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Nea Tiryntha, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Venta de maisonette de 300 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$554,933
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Tiryntha, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Tiryntha, Grecia
Dormitorios 3
Área 198 m²
Venta Casa de 3 plantas de 198 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de un W…
$366,020
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Nea Tiryntha, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
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