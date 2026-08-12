Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Residencial
  4. Casa

Casas en Venta en Grecia

;
Salónica
22
Atenas
39
Corfú
21
Macedonia and Thrace
2557
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
4 991 propiedad total found
Villa en Municipality of Lavreotiki, Grecia
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Número de plantas 2
Descubre tu sueño ¡Casa del Mar Egeo!Situado a 40 km del corazón de Atenas y a sólo 8 km del…
$6,98M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
TOP TOP
Villa 6 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Número de plantas 3
Detalles.Año de construcción: 2013Número de habitaciones: 6Tipo de calefacción: dieselNivele…
$571,130
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa 5 habitaciones en Polychrono, Grecia
TOP TOP
Villa 5 habitaciones
Polychrono, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Número de plantas 3
Detalles.Año de construcción: 2012Número de habitaciones: 5Tipo de calefacción: dieselNivele…
$512,851
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
TekceTekce
Villa en Municipio de Casandra, Grecia
TOP TOP
Villa
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 310 m²
Número de plantas 2
Villa en construcción en la zona codiciada de Kassandra, Sani. Esta hermosa residencia ofrec…
$1,10M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Vista Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa en Kallithea, Grecia
Cinta Nuevo
Villa
Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Número de plantas 2
Una villa impresionante situada en la zona de Kassandra, Kallithea. Esta propiedad reventa c…
$794,763
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Vista Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 1 habitación en Ormos Panagias, Grecia
UP UP
Casa de campo 1 habitación
Ormos Panagias, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Terreno con contenedor en venta en Sithonia, Ormos Panagias.El contenedor consta de 1 dormit…
$87,662
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Deutsch
Villa en Perachora, Grecia
Villa
Perachora, Grecia
Área 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en la península Peloponesa. El sótano const…
$979,135
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Área 65 m²
Venta 1 tienda de campo de 65 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$322,878
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Amnatos, Grecia
Villa
Amnatos, Grecia
Área 132 m²
Villa en venta en Rethymno Una nueva villa de dos niveles, que está ahora en la etapa inicia…
$414,693
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 600 m²
Venta de una impresionante villa con piscina en Hersonissos, Heraklion, Creta Una rara propi…
$1,85M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado
Municipio de Casandra, Grecia
Área 120 m²
Venta zona adosada de 120 metros cuadrados en la península de Kassandra, la región de Halkid…
$680,351
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 2 habitaciones en Kontos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Kontos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 270 m²
Casa unifamiliar 287 metros cuadrados en Grecia, Aegina, subarea Agios Nektarios en venta.La…
$519,581
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Nea Silata, Grecia
Adosado Adosado
Nea Silata, Grecia
Área 81 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 81 metros cuadrados en Halkidiki. El adosado se …
$230,627
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo en Municipality of Tanagra, Grecia
Casa de campo
Municipality of Tanagra, Grecia
Área 130 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 130 metros cuadrados en el centro de Grecia. L…
$230,627
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Olynthos, Grecia
Adosado Adosado
Olynthos, Grecia
Área 120 m²
En venta zona adosada de 120 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halk…
$265,221
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 4 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa 4 habitaciones
Kalyves, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Las casas están ubicadas en los suburbios de la aldea de Kalyves a sólo 230 metros de la pla…
$554,804
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 340 m²
Venta villa de 4 plantas de 340 metros cuadrados en Attica. La villa consta de Desde las ve…
$1,13M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Margarites, Grecia
Villa
Margarites, Grecia
Área 132 m²
Villa en venta en Rethymno Una nueva villa de dos niveles, que está ahora en la etapa inicia…
$414,693
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Kontokali, Grecia
Villa
Kontokali, Grecia
Área 230 m²
Venta villa de 2 plantas de 230 metros cuadrados en la isla de Corfu. La primera planta cons…
$1,50M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Situado en la ladera sobre la famosa playa de Kathisma, esta excepcional villa de lujo ofrec…
$1,73M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa de campo en Municipality of Tanagra, Grecia
Casa de campo
Municipality of Tanagra, Grecia
Área 160 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 160 metros cuadrados en la isla de Evia. La pr…
$426,661
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Nea Silata, Grecia
Adosado Adosado
Nea Silata, Grecia
Área 84 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 84 metros cuadrados en Halkidiki. El adosado se …
$242,159
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Amnatos, Grecia
Villa
Amnatos, Grecia
Área 132 m²
Villa en venta en Rethymno Una nueva villa de dos niveles, que está ahora en la etapa inicia…
$414,693
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Peloponnese Region, Grecia
Adosado Adosado
Peloponnese Region, Grecia
Área 240 m²
Venta adosada de 240 metros cuadrados en la Península Peloponesa en construcción. El adosado…
$553,506
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 2 habitaciones en Gerakini, Grecia
Casa 2 habitaciones
Gerakini, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
El complejo de maisonettes y apartamentos está situado en el pueblo de Gerakini a solo 250 m…
$196,493
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Grecia
Casa 3 habitaciones
Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta encantadora villa en venta se encuentra en Kounoupitsa, Kissamos, Chania, en uno de los…
$2,20M
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Vamos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Vamos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Esta propiedad en venta se encuentra en Vamos, Apokoronas, Chania, un pintoresco e histórico…
$183,779
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Nea Irakleitsa, Grecia
Casa 4 habitaciones
Nea Irakleitsa, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 2
Kavala-New Heraclitsa: Venta Casa 140 metros cuadrados en parcela 311 metros cuadrados. Cons…
$577,875
Dejar una solicitud
Casa en Aegina, Grecia
Casa
Aegina, Grecia
Área 92 m²
Maisonette sin terminar en venta con una gran parcela en el centro de Aegina cerca del puert…
$346,387
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Casa 2 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
La nueva casa construida se encuentra a 600 metros de la playa de arena en Kalyves. Hay un j…
$202,272
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Grecia

villas
casas de campo
mansiones
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir