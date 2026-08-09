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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Velo and Vocha, Grecia

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Municipal Unit of Vocha
28
Vrachati
26
Municipal Unit of Velos
12
41 propiedad total found
Apartamento en Vrachati, Grecia
Apartamento
Vrachati, Grecia
Área 75 m²
Apartamento en venta de 75 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. El apartamento está si…
$201,799
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Villa en Nerantza, Grecia
Villa
Nerantza, Grecia
Dormitorios 5
Área 500 m²
Venta villa de 1 plantas de 500 metros cuadrados en Peloponnese. Villa consta de 5 dormitori…
$2,31M
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Casa de campo 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 210 m²
Vrachati cerca de Korinth casa unifamiliar de 210sq.m, parcialmente amueblada en una parcela…
$268,034
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TekceTekce
Adosado Adosado 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta en construcción maisonette de 84 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene …
$247,949
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Casa de campo 2 habitaciones en Nerantza, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 2
Área 240 m²
Venta Casa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$306,984
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Apartamento 1 habitacion en Nerantza, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nerantza, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Velo cerca de la localidad de Corinth Nerantza, apartamento de 58 metros cuadrados. planta b…
$96,143
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Velo Kokkoni pueblo en Korinth, maisonette de 160 metros cuadrados en una parcela de 190 met…
$244,727
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Casa de campo 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Villa Vrachati cerca de Corinth, casa unifamiliar de 80 metros cuadrados en una parcela de 3…
$157,324
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Casa de campo 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Villa Vrachati cerca de Korinth, maisonette de 65 metros cuadrados. amueblado 1st-2nd floor,…
$161,986
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 178 m²
Venta de maisonette de 178 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 4 niveles. S…
$215,503
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Casa de campo 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Vrachati cerca de Korinth casa unifamiliar de 227 metros cuadrados 3 niveles, en una parcela…
$343,783
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Maisonette en Brahati Corinth es una propiedad a sólo 20 metros del mar. Con una superficie …
$279,195
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Sideris Real Estate
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Apartamento 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Vrachati un pueblo cerca de Corinth, apartamento de 70 metros cuadrados. 2a planta aire y lu…
$139,844
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Área 175 m²
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$295,177
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Casa de campo en Vrachati, Grecia
Casa de campo
Vrachati, Grecia
Área 267 m²
Venta Casa de 1 plantas de 267 metros cuadrados en Peloponnese. Una magnífica vista del mar …
$495,898
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Casa de campo 5 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Vrachati pueblo cerca de Corinth descubre esta hermosa casa unifamiliar de 215 metros cuadra…
$326,302
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Casa de campo 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. El semisótano consta de un d…
$318,791
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Casa de campo 6 habitaciones en Velo, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Velo, Grecia
Dormitorios 6
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 3 dorm…
$265,659
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nerantza, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 3
Área 115 m²
Venta de maisonette de 115 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$230,238
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Casa de campo 5 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
En venta 2 -casa de 400 metros cuadrados en el este del Peloponeso . La planta baja consta d…
$944,567
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 136 m²
Venta de maisonette de 136 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$301,081
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Casa de campo 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Vocha - 75 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathro…
$110,710
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Apartamento 1 habitacion en Nerantza, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nerantza, Grecia
Dormitorios 1
Área 93 m²
Venta apartamento de 93 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la t…
$161,757
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Casa de campo 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta Casa de 2 plantas de 110 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón …
$227,064
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Casa de campo 4 habitaciones en Velo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Velo, Grecia
Dormitorios 4
Área 269 m²
Venta Casa de 2 plantas de 269 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 do…
$318,791
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Casa de campo 12 habitaciones en Nerantza, Grecia
Casa de campo 12 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 12
Área 510 m²
Venta Casa de 3 plantas de 510 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$1,06M
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Casa de campo 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
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Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de un d…
$324,695
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Nerantza, Grecia
Dormitorios 4
Área 128 m²
Venta Casa de 2 plantas de 128 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$377,827
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Área 113 m²
Venta de maisonette de 113 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Área 145 m²
Venta de maisonette de 145 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. P…
$291,220
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Tipos de propiedades en Municipality of Velo and Vocha

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Velo and Vocha, Grecia

con Garaje
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