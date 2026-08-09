Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Ermioni
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Ermioni, Grecia

;
Ermioni
5
15 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa 2 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Situado en medio del paisaje sereno de Achladitsa (Dardiza), una de las zonas residenciales …
$749,663
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Thermisia, Grecia
Villa
Thermisia, Grecia
Dormitorios 5
Área 500 m²
Venta villa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-b…
$1,77M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Thermisia, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Thermisia, Grecia
Dormitorios 5
Área 203 m²
Venta Casa de 2 plantas de 203 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
$1,18M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Casa de campo 6 habitaciones en Ermioni, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Ermioni, Grecia
Dormitorios 6
Área 210 m²
Venta Casa de 2 plantas de 210 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$1,89M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Thermisia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Thermisia, Grecia
Dormitorios 3
Área 109 m²
Venta Casa de 1 plantas de 109 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 3 dormitor…
$342,406
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Thermisia, Grecia
Villa
Thermisia, Grecia
Área 147 m²
Venta villa de 2 plantas de 147 metros cuadrados en la península Peloponesa. La primera plan…
$1,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Ermioni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Ermioni, Grecia
Dormitorios 4
Área 350 m²
Venta Casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
$649,390
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 2 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa 2 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Situado en medio del paisaje sereno de Achladitsa (Dardiza), una de las zonas residenciales …
$740,034
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa de campo 4 habitaciones en Ermioni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Ermioni, Grecia
Dormitorios 4
Área 215 m²
Venta casa de 4 plantas de 215 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-ba…
$318,791
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Thermisia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Thermisia, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
Venta Casa de 2 plantas de 124 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
$543,126
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 720 m²
Número de plantas 2
🏡 Villa en Grecia para Golden Visa Moderna villa ecológica con vistas al mar en la presti…
$1,00M
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa 2 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Situado en medio del paisaje sereno de Achladitsa (Dardiza), una de las zonas residenciales …
$748,690
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Ermioni, Grecia
Villa
Ermioni, Grecia
Área 124 m²
Venta villa de 2 plantas de 124 metros cuadrados en la península Peloponesa. La primera plan…
$1,48M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Ermioni, Grecia
Villa
Ermioni, Grecia
Área 348 m²
Venta en construcción villa de 348 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. La …
$2,60M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Ermioni, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Io…
$826,506
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Municipal Unit of Ermioni

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Ermioni, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir