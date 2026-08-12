Ática tiene una demanda particular. Esta es una zona densamente poblada, donde se encuentra la capital del país (Atenas) y un gran número de pintorescos resorts. Aquí puede comprar un apartamento en un edificio nuevo en Grecia para la residencia permanente o para alquilarlo.El Top 3 de distritos según su popularidad también incluye Halkidiki y Creta. En estas zonas turísticas, la vivienda se compra principalmente con fines recreativos.