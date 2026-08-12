Preguntas Frecuentes sobre los nuevos edificios en Grecia
¿Cuánto cuesta un metro cuadrado en una propiedad de nueva construcción en Grecia?
Los apartamentos en nuevos proyectos residenciales en Grecia son un 10-20% más caros que en el antiguo fondo. Por término medio, por un metro cuadrado de vivienda nueva en las zonas centrales de las ciudades se piden entre 3.000 y 4.000 euros. Si la propiedad se encuentra en la costa, los precios pueden ser un 10-15% más altos.
¿En qué áreas se pueden encontrar con mayor frecuencia promociones de obra nueva en Grecia en venta del desarrollador?
Ática tiene una demanda particular. Esta es una zona densamente poblada, donde se encuentra la capital del país (Atenas) y un gran número de pintorescos resorts. Aquí puede comprar un apartamento en un edificio nuevo en Grecia para la residencia permanente o para alquilarlo.El Top 3 de distritos según su popularidad también incluye Halkidiki y Creta. En estas zonas turísticas, la vivienda se compra principalmente con fines recreativos.
¿Pueden los extranjeros comprar metros cuadrados en nuevos complejos residenciales en Grecia?
Sí, todos los extranjeros tienen este derecho. Se permite la compra de cualquier cantidad de propiedades.
¿Qué edificios griegos tienen la mayor demanda?
Los compradores a menudo eligen complejos residenciales de primera calidad construidos según el principio de "ciudad en la ciudad". Las nuevas villas rurales y casas adosadas también son muy populares.