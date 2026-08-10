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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Argos, Grecia

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2 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 1/2
🏛 LOFT-apartment in the heart of Athens - Neos Kosmos district under the Golden VisaPrecio: …
$365,577
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Casa grande 7 habitaciones en Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Casa grande 7 habitaciones
Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
- Casa histórica de dos plantas 188 m2 acompañada de dos tiendas de planta baja.- ¿Qué? La p…
$179,789
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Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
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