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Attica
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Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika. en Perdika, Grecia
Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika.
Perdika, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Apartamento en planta baja para alquilar 30 metros cuadrados. a pocos minutos del mar en la …
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Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika. en Perdika, Grecia
Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika.
Perdika, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
Estudio cómodo de 23 metros cuadrados con patio privado ideal para vacaciones relajantes en …
Precio en demanda
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For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika. en Perdika, Grecia
For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika.
Perdika, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Alquiler apartamento de primera planta 70 metros cuadrados en Aegina en la zona de Perdika.I…
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