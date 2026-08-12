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Apartamentos en venta en Grecia

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3 474 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Premium Premium
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Hermosamente renovado vista al mar 85 metros cuadrados ático en la 4a planta, que ofrece imp…
$635,713
VAT
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Premium Premium
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Número de plantas 7
🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa | Centro de Atenas Descripción del Proyecto Ubica…
$382,038
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Apartamento 1 habitacion en Neoi Epivates, Grecia
Cinta Precio de promoción
Apartamento 1 habitacion
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/4
En venta es un apartamento que ofrece 43 m2 de cómodo espacio habitable, situado en la prime…
$165,322
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/4
Apartamento de 2 habitaciones con una superficie de 49.8 metros cuadrados en una de las zona…
$297,028
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 73 m²
Venta apartamento de 73 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halkidiki…
$288,284
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Apartamento 3 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Una oportunidad verdaderamente extraordinaria para adquirir una de las dos villas de alta ga…
$2,42M
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$346,832
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Apartamento 1 habitacion en Sozopoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
El nuevo apartamento construido se encuentra en los suburbios de Sozopoli pueblo a 1200 metr…
$167,597
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 56 m²
Apartamento en venta con una superficie de 56 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
$380,535
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$294,807
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Apartamento en Central Macedonia, Grecia
Apartamento
Central Macedonia, Grecia
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la prim…
$89,945
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Apartamento en Trilofo, Grecia
Apartamento
Trilofo, Grecia
Área 75 m²
Venta de un apartamento de 75 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento …
$161,439
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Apartamento en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 86 m²
Apartamento en venta con una superficie de 86 metros cuadrados en Atenas. El apartamento est…
$322,878
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 54 m²
Apartamento en venta con una superficie de 54 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
$380,535
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 56 m²
Apartamento en venta con una superficie de 56 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
$380,535
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Apartamento en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento
Municipality of Corinth, Grecia
Área 52 m²
Apartamento en venta de 52 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la p…
$192,574
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Apartamento en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Área 50 m²
Apartamento en venta con una superficie de 50 metros cuadrados en el Peloponés Oriental - He…
$80,720
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 58 m²
Apartamento en venta con una superficie de 58 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
$380,535
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Apartamento en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Área 81 m²
Apartamento en venta con una superficie de 81 metros cuadrados en Atenas. El apartamento est…
$518,911
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Apartamento 3 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Una oportunidad verdaderamente extraordinaria para adquirir una de las dos villas de alta ga…
$2,42M
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Apartamento en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 39 m²
Venta apartamento de 39 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$301,744
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Apartamento en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 104 m²
Piso 2/3
Este apartamento totalmente renovado de 104 metros cuadrados está situado en la segunda plan…
$629,270
VAT
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Municipality of Athens, Grecia
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Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$352,613
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 150 m²
Apartamento en venta de 150 metros cuadrados en la península de Sithonia, región de Halkidik…
$461,255
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 30 m²
Venta apartamento de 30 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la terc…
Precio en demanda
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Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$298,276
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Área 72 m²
Apartamento en venta de 72 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la t…
$322,878
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Apartamento en Municipality of Sithonia, Grecia
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Municipality of Sithonia, Grecia
Área 41 m²
Apartamento en venta de 41 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la seg…
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Tipos de propiedades en Grecia

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2 habitaciones
3 habitaciones
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