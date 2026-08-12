Apartamentos de varios niveles en venta en Grecia

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Attica
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Municipio de Casandra
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Unidad Municipal de Palene
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45 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Premium Premium
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Número de plantas 7
🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa | Centro de Atenas Descripción del Proyecto Ubica…
$382,038
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 4
Una amplia maisonette que ofrece 250 metros cuadrados de espacio interior, situado en la zon…
$671,080
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Venta: Moderna maisonette en construcción, que ofrece 80 m2 de cómodo espacio habitable en l…
$329,853
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TekceTekce
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Número de plantas 3
Venta: Maisonette lista de llaves situada en la planta baja en la zona deseable de Sithonia,…
$433,259
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Piso 3/6
Amplia maisonette con vistas al mar | Golden Visa | Riviera Ateniense Moderna maisonette …
$913,315
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Apartamentos multinivel 1 habitacion en Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 1 habitacion
Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/2
La venta es una elegante maisonette con 40 m2 de espacio interno, situada en la planta super…
$228,031
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
Descubra este hermoso dúplex de dos niveles ubicado en el encantador pueblo costero de Nikit…
$325,776
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/2
El Apartamento A24, con una superficie total de 88 m², es un excelente ejemplo de arquitectu…
$324,223
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nea Flogita, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nea Flogita, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 3
Venta es una moderna maisonette situada en la planta baja en la zona de Moudania, Mouries. E…
$409,472
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Nea Flogita, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Nea Flogita, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 2
Situado en la zona deseable de Moudania, Flogita, esta maisonette subconstrucción ofrece una…
$223,322
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kriopigi, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kriopigi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 3
Espectacular vida de verano más negocios, esta casa tiene 400 metros cuadrados más una galer…
$1,05M
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Piso 1/3
Venta: una impresionante maisonette lista de llaves que ofrece 210 metros cuadrados de espac…
$1,36M
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Piso 1/3
Para la venta es una amplia maisonette llave con una superficie interna total de 230 mters c…
$591,460
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1
Se vende apartamento dúplex de 75 m², ubicado en el segundo y tercer piso. En el segundo ni…
$267,601
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 2
En venta es una maisonette moderna y lista de llaves que ofrece 90 m2 de cómodo espacio habi…
$261,607
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta impresionante maisonette de primera línea en Panorama, Synoikismos Nomou 751 ofr…
$853,068
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 3
Venta de maisonette en construcción en la zona tranquila de Kassandra, Sani Esta casa lumino…
$341,227
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Apartamento en venta en 4a, 5a y 6a planta (3 niveles), situado en la zona de Glyfada. La pr…
$2,11M
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1/2
El Apartamento A46, con una superficie de 93 m² en Kallithea, Halkidiki, representa una opor…
$312,497
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 7/8
Venta: Moderna maisonette de 2 dormitorios en construcción en la zona codiciada de Kalamaria…
$415,160
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1
Maisonette en venta, 1a planta (2 niveles), situada en la zona de Voula. La propiedad tiene …
$877,280
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Polychrono, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Polychrono, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 2
Para la venta es una maisonette que ofrece una vida cómoda en la zona codiciada de Pallini, …
$472,031
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2
Se vende apartamento dúplex de 80 m² en Nikiti, Sithonia, a solo unos minutos del mar. En e…
$325,305
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Número de plantas 4
Maisonette en venta, 1a y 2a planta (2 niveles), ubicada en el área de Alimos – Aduanas – Of…
$586,806
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Polychrono, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Polychrono, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 161 m²
Número de plantas 3
Venta es una maisonette en construcción, situada en la zona agradable de Pallini. Con un gen…
$648,331
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 2/2
Apartamentos de dos niveles de maisonette en la primera y segunda planta, con una superficie…
Precio en demanda
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Moles Kalyves, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Moles Kalyves, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 2
En venta es una maisonette lista y totalmente amueblada situada en la hermosa zona de Kassan…
$250,602
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Número de plantas 3
Venta es una encantadora maisonette que ofrece 225 m2 de espacio interno en la zona codiciad…
$546,768
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kriopigi, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kriopigi, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso -1/1
Venta es una moderna maisonette actualmente en construcción en la zona escénica de Kassandra…
$267,295
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Sozopoli, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Número de plantas 2
Descubre esta llave lista, moderna maisonette que ofrece un espacio interno de 62,60 m2. Sit…
$250,602
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