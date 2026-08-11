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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Corinth, Grecia

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apartamentos
17
casas independientes
47
64 propiedades total found
Apartamento en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento
Municipality of Corinth, Grecia
Área 52 m²
Apartamento en venta de 52 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la p…
$192,574
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
En venta se encuentra un excepcional apartamento de 111 metros cuadrados, situado en un edif…
$373,963
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Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Área 470 m²
Elegante villa de tres niveles con dos entradas independientes que garantizan comodidad, fun…
$1,48M
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Un excelente apartamento esquina de 108 metros cuadrados está en venta, situado en una plant…
$327,217
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 95 m²
Venta en construcción apartamento de 95 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. El …
$407,344
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 106 m²
Venta en construcción apartamento de 106 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El a…
$454,573
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 95 m²
Venta en construcción apartamento de 95 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. El …
$377,827
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Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Área 900 m²
La propiedad es una estructura lujosa, diseñada con inspiración y decorada según las últimas…
Precio en demanda
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Casa 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
En venta una casa de lujo única con una superficie total de 368 metros cuadrados, situada en…
$672,932
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Apartamento en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento
Municipality of Corinth, Grecia
Área 350 m²
En venta Apartamento de 350 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en el …
$542,718
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en Salónica. La casa consta de 2 dormitorios,…
$631,679
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 474 m²
Venta casa de 6 plantas de 474 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano cons…
$1,89M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 149 m²
Venta de maisonette de 149 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La maisonette tien…
$354,213
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Una lujosa maisonette de 98 metros cuadrados con patio y aparcamiento, en una zona tranquila…
$347,609
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$767,461
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$426,661
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta maisonette de 250 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 4 niveles. Sem…
$696,618
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Apartamento en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento
Municipality of Corinth, Grecia
Área 97 m²
Venta: un apartamento de segunda planta con una superficie total de 96,70 metros cuadrados, …
$101,541
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 295 m²
Venta casa de 4 plantas de 295 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano cons…
$814,689
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta maisonette de 250 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 4 niveles. Pla…
$944,567
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 106 m²
Venta en construcción apartamento de 106 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El a…
$478,187
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
Se vende casa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en Salónica. El semisótano consta de 2 do…
$684,811
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 134 m²
Venta maisonette de 134 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 2 niveles. Pla…
$395,537
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en Salónica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi…
$507,705
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$259,756
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Apartamento 3 habitaciones
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Área 106 m²
Venta en construcción apartamento de 106 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El a…
$442,766
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Casa 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
¡Oportunidad!Una hermosa y espaciosa casa de tres niveles de 258 metros cuadrados. se ofrece…
$523,744
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 152 m²
Venta de maisonette de 152 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 385 m²
Venta casa de 3 plantas de 385 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de 2 dormito…
$472,283
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Venta de maisonette de 300 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$1,77M
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Corinth, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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