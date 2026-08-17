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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Pylos and Nestor, Grecia

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casas independientes
5
6 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Lachanada, Grecia
Casa 3 habitaciones
Lachanada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 2
Skouras Real Estate presents an excellent opportunity to buy a newly built house in the magn…
$568,452
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Villa 4 habitaciones en Gialova, Grecia
Villa 4 habitaciones
Gialova, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 184 m²
Número de plantas 2
The villa in Gialova is the embodiment of modern comfort and elegance, located just 190 mete…
$1,64M
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Apartamento 2 habitaciones en Glyfada, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Glyfada, Grecia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Venta apartamento de 55 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$340,175
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 6 habitaciones en Pylos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Pylos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 200 m²
Número de plantas 2
Olive Garden Villas — Next Level Panorama Living Welcome to Olive Garden, a boutique proj…
$1,82M
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Casa 11 habitaciones en Pylos, Grecia
Casa 11 habitaciones
Pylos, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 4
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Available from our office is a luxurious stone villa located in the wider area of Pylos. Mad…
$1,70M
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Villa 10 habitaciones en Gialova, Grecia
Villa 10 habitaciones
Gialova, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 1
Σ & tau; η & nu; & kappa; & comicron; & sigma; & mu; & biota; & kappa; o & Gamma; & iota; a …
$2,71M
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TekceTekce

Parámetros de las propiedades en Municipality of Pylos and Nestor, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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