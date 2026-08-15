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Propiedades residenciales en venta en Municipality of East Mani, Grecia

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of East Mani, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of East Mani, Grecia
Dormitorios 2
Área 112 m²
Venta de maisonette de 112 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. 2…
$306,984
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Casa 8 habitaciones en Itylo, Grecia
Casa 8 habitaciones
Itylo, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Built in 2007, this beautiful home is located in an idyllic setting above the seaside villag…
$976,130
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of East Mani, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of East Mani, Grecia
Dormitorios 3
Área 480 m²
En venta casa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en Zante. La planta baja consta de 3 dorm…
$619,872
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Parámetros de las propiedades en Municipality of East Mani, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
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