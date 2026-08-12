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Dúplex en venta en Grecia

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Macedonia and Thrace
8
Municipio de Casandra
5
Attica
4
Unidad Municipal de Palene
4
Dúplex Borrar
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17 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Piso 1/6
Una impresionante maisonette dúplex, actualmente bajo reconstrucción, que ofrece un espacio …
$932,687
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Agencia
Vista Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Dúplex 6 habitaciones en Karies, Grecia
Dúplex 6 habitaciones
Karies, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Número de plantas 2
En la exuberante zona verde y tranquila de Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), una casa de…
$128,179
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Dúplex 3 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Maisonette A – Piscina privada | Vista al mar | Vida contemporánea en la Riviera Ateniense …
Precio en demanda
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LDV InvestLDV Invest
Dúplex 8 habitaciones en Karterados, Grecia
Dúplex 8 habitaciones
Karterados, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Santorini – Dual-residence property, private courtyard & wheelchair accessible – 1/6 Ownersh…
$97,910
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Dúplex 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 3
En venta: apartamento dúplex de 90 m², ubicado en la primera y segunda planta de un complejo…
$308,838
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Dúplex 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Dúplex 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 3
En venta: apartamento dúplex de 75 m² en Nikiti, Sithonia (Halkidiki). El primer nivel incl…
$198,123
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Dúplex 4 habitaciones en Tsepelovo, Grecia
Dúplex 4 habitaciones
Tsepelovo, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Número de plantas 2
Casa de piedra de dos pisos en ventaOfrecemos a la venta una casa de piedra tradicional y he…
$210,684
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Dúplex en Ofrynio Beach, Grecia
Dúplex
Ofrynio Beach, Grecia
Número de plantas 2
Maisonette en Kavala 129 m2 – Nueva marca – 4 Dormitorios, 4 Baños – 2 Pisos – Cerca del mar…
$132,684
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Dúplex 5 habitaciones en Chaniotis, Grecia
Dúplex 5 habitaciones
Chaniotis, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Número de plantas 2
RESIDENCIAUbicación – CHANIOTI (500 metros del mar)Excepcionalmente bien mantenida maisonett…
$170,647
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Dúplex 6 habitaciones en Municipality of South Kynouria, Grecia
Dúplex 6 habitaciones
Municipality of South Kynouria, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Número de plantas 2
Exclusive Property of Our Office. The maisonette we present, with a total area of 195 sq.m.,…
$298,550
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Dúplex 4 habitaciones en Chaniotis, Grecia
Dúplex 4 habitaciones
Chaniotis, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 285 m²
Número de plantas 2
RESIDENCIAUbicación – CHANIOTI ( 150 metros del mar )Apartamento de planta doble bien manten…
$288,112
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Dúplex en Glyfada, Grecia
Dúplex
Glyfada, Grecia
Área 162 m²
Piso 1/2
glyphada, Mesonet Sale, 162 sq.m. The status of the object: in the construction stage,…
$1,20M
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Dúplex 8 habitaciones en Chaniotis, Grecia
Dúplex 8 habitaciones
Chaniotis, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 3
RESIDENCIAUbicación - Chanioti (30 metros del mar)Apartamento piso doble en venta. Maisonett…
$435,020
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Dúplex 7 habitaciones en Polychrono, Grecia
Dúplex 7 habitaciones
Polychrono, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 3
Three-storey elevated maisonette with fantastic sea view and huge terraces in an ideal locat…
$259,341
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Dúplex 4 habitaciones en Kallithea, Grecia
Dúplex 4 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 2
RESIDENCIAUbicación – Kallithea ( 650 metros del mar )Sumérgete en un ambiente de calidez y …
$158,985
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Dúplex 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Número de plantas 2
¡Exquisito dúplex en el mercado! Completamente renovada con entradas privadas, esta propied…
Precio en demanda
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Dúplex 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dúplex 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 1
Excelente temporada de construcción ambientada en un complejo de bienes raíces 4 con uso exc…
$749,876
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Parámetros de las propiedades en Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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