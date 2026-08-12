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Villas en venta en Grecia

;
Corfú
3
Macedonia and Thrace
920
Municipio de Casandra
546
Attica
124
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1 498 propiedades total found
Villa en Municipality of Lavreotiki, Grecia
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Número de plantas 2
Descubre tu sueño ¡Casa del Mar Egeo!Situado a 40 km del corazón de Atenas y a sólo 8 km del…
$6,98M
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Villa 6 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
TOP TOP
Villa 6 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Número de plantas 3
Detalles.Año de construcción: 2013Número de habitaciones: 6Tipo de calefacción: dieselNivele…
$571,130
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Villa 5 habitaciones en Polychrono, Grecia
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Villa 5 habitaciones
Polychrono, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Número de plantas 3
Detalles.Año de construcción: 2012Número de habitaciones: 5Tipo de calefacción: dieselNivele…
$512,851
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Villa en Municipio de Casandra, Grecia
TOP TOP
Villa
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 310 m²
Número de plantas 2
Villa en construcción en la zona codiciada de Kassandra, Sani. Esta hermosa residencia ofrec…
$1,10M
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Vista Estate
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Villa en Kallithea, Grecia
Cinta Nuevo
Villa
Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Número de plantas 2
Una villa impresionante situada en la zona de Kassandra, Kallithea. Esta propiedad reventa c…
$794,763
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Vista Estate
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Villa en Perachora, Grecia
Villa
Perachora, Grecia
Área 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en la península Peloponesa. El sótano const…
$979,135
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Villa en Amnatos, Grecia
Villa
Amnatos, Grecia
Área 132 m²
Villa en venta en Rethymno Una nueva villa de dos niveles, que está ahora en la etapa inicia…
$414,693
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 600 m²
Venta de una impresionante villa con piscina en Hersonissos, Heraklion, Creta Una rara propi…
$1,85M
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Grekodom Development
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 340 m²
Venta villa de 4 plantas de 340 metros cuadrados en Attica. La villa consta de Desde las ve…
$1,13M
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Villa en Margarites, Grecia
Villa
Margarites, Grecia
Área 132 m²
Villa en venta en Rethymno Una nueva villa de dos niveles, que está ahora en la etapa inicia…
$414,693
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Grekodom Development
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Villa en Kontokali, Grecia
Villa
Kontokali, Grecia
Área 230 m²
Venta villa de 2 plantas de 230 metros cuadrados en la isla de Corfu. La primera planta cons…
$1,50M
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Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Situado en la ladera sobre la famosa playa de Kathisma, esta excepcional villa de lujo ofrec…
$1,73M
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Villa en Amnatos, Grecia
Villa
Amnatos, Grecia
Área 132 m²
Villa en venta en Rethymno Una nueva villa de dos niveles, que está ahora en la etapa inicia…
$414,693
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 250 m²
Villa en venta 250 metros cuadrados en Gazi, Heraklion, Crete En una zona tranquila y verde …
$529,885
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Grekodom Development
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Villa en Perivolia, Grecia
Villa
Perivolia, Grecia
Dormitorios 6
Área 420 m²
En venta 3-almacén villa de 420 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de 2 dormit…
$2,13M
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Grekodom Development
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Villa en Thermi, Grecia
Villa
Thermi, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
En venta: propiedad moderna con una superficie total de 450 m², construida en 2019 sobre una…
$4,06M
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Villa 5 habitaciones en Pefkochori, Grecia
Villa 5 habitaciones
Pefkochori, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
En venta una amplia villa de 150 m², situada en el pintoresco pueblo de Pefkochori, en la pe…
$925,918
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 311 m²
Número de plantas 2
695.000 € Tipo de propiedad: Villa Dormitorios: 3 Superficie del terreno: 311 m² Superfi…
$823,151
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Villa 3 habitaciones en Polychrono, Grecia
Villa 3 habitaciones
Polychrono, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Esta impresionante Maisonette en Halkidiki, Grecia ofrece impresionantes vistas al mar. Situ…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Villa 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Villa 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
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Villa 7 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Piso -1/-1
Hermosa casa independiente En frente del mar, en un lugar notable en Sithonia, en el pequeño…
$2,85M
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Halkidiki Properties
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 145 m²
Un hogar mexicano lejos de México – ¡Bienvenido a Villa Pablo! Descubra esta joya oculta: un…
$707,244
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Grekodom Development
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Villa 4 habitaciones en Plaka, Grecia
Villa 4 habitaciones
Plaka, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
Número de plantas 2
Stone villa with pool and sea view A modern and fully equipped new villa near the traditi…
$1,33M
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Villa en Municipality of Megara, Grecia
Villa
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 1
Área 120 m²
Venta villa de 1 plantas de 120 metros cuadrados en Peloponnese. Villa consta de un dormitor…
$2,13M
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Grekodom Development
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Villa en Polychrono, Grecia
Villa
Polychrono, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Código de propiedad: HPS5053 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono for € 900.000 . Este 120…
Precio en demanda
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Villa en Kardia, Grecia
Villa
Kardia, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Property Code: HPS5262 - Villa FOR SALE in Mikra Kardia for € 3.200.000 . This 480 sq. m. f…
$3,68M
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Villa en Ipsos, Grecia
Villa
Ipsos, Grecia
Dormitorios 3
Área 132 m²
Venta villa de 2 plantas de 132 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$767,461
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Grekodom Development
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Villa 4 habitaciones en Afytos, Grecia
Villa 4 habitaciones
Afytos, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Presentando una encantadora maisonette en buenas condiciones con increíbles vistas abiertas,…
$558,159
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Halkidiki Properties
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Villa en Kardia, Grecia
Villa
Kardia, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 408 m²
Property Code: HPS5141 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 750.000 . This 408.00 sq.…
$863,139
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 270 m²
En venta 2 - villa de 270 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de sala de estar …
$2,24M
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Parámetros de las propiedades en Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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