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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Xylokastro, Grecia

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4 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Kato Pitsa, Grecia
Casa 3 habitaciones
Kato Pitsa, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
ID Real Estate: 621722 - Kato Pitsa, casa unifamiliar en todo 2 COMPRAR pisos Espacio habita…
$358,947
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Casa 4 habitaciones en Ano Loutro, Grecia
Casa 4 habitaciones
Ano Loutro, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Seaside Two-Storey Detached House 200 metros cuadrados en Xylokastro.En uno de los lugares m…
$185,649
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Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Venta - Apartamento residencial - Korinthia: Korinthia - Kentro 50 Sq.m., 1 Dormitorios, 1 B…
$89,733
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Apartamento 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
En Venta -- Apartamento de mora - Korinthia: Korinthia - Kentro 180 Sq.m., 5 Dormitorios, 2 …
$419,532
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Xylokastro, Grecia

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