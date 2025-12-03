  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Grecia

Atenas
2
Attica
24
Regional Unit of South Athens
11
Municipality of Piraeus
5
Complejo residencial Bomo Nikiti Apartments
Complejo residencial Bomo Nikiti Apartments
Complejo residencial Bomo Nikiti Apartments
Complejo residencial Bomo Nikiti Apartments
Complejo residencial Bomo Nikiti Apartments
Complejo residencial Bomo Nikiti Apartments
Nikiti, Grecia
de
$193,286
Número de plantas 1
VentaDuplex de 83 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki El dúplex está situado en la primera planta y en la segunda planta. La primera planta consta de un dormitorio, salón con cocina, un aseo con ducha. El segundo piso consta de un dormitorio. Una vista de la ciudad se abre desde las ven…
Agencia
Grekodom Development
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Edificio de apartamentos Lopes Residences
Edificio de apartamentos Lopes Residences
Edificio de apartamentos Lopes Residences
Edificio de apartamentos Lopes Residences
Edificio de apartamentos Lopes Residences
Edificio de apartamentos Lopes Residences
Municipality of Paiania, Grecia
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
¡Salven miles! ¡Pon tu Ingreso!Una oportunidad excepcional para los inversores, Lopes Residences viene con tres años de gestión complementaria y cargos comunales —ahorrándoles miles al tiempo que brindan tranquilidad desde el primer día. Ubicado en el tranquilo y bien conectado suburbio de P…
Desarrollador
Velment
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
de
$419,703
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Fusion es un complejo residencial cerrado único situado en el distrito de Paleo Faliro, un prestigioso barrio costero en el sur de Atenas, a solo 5 minutos de las playas y a 15 minutos del centro de la ciudad. Es una opción ideal para aquellos que buscan una vida urbana moderna junto al mar …
Agencia
Invest Cafe
OneOne
Barrio residencial ARTEMIS
Barrio residencial ARTEMIS
Barrio residencial ARTEMIS
Barrio residencial ARTEMIS
Barrio residencial ARTEMIS
Barrio residencial ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Grecia
de
$157,985
Número de plantas 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. Con una antigua casa de 55 SQ. M. AMENITIES withIN THE PLOT Y CAN BE RENOVATED FOR A HOLIDAY HOME. También es un PLOT VALUABLE para una nueva casa en la mejor zona de ARTEMIDA con un muy buen proyecto de desarrollo de todas las INFRASTRUCTURAS. También p…
Agencia
Akinita-kapelli
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Grecia
de
$367,695
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Área 109 m²
1 objeto inmobiliario 1
Este complejo residencial, ubicado en el entorno verde de Ilion en Atenas, ofrece una excelente oportunidad tanto para inversión como para vida familiar. El edificio estará terminado pronto, concretamente en 2024, y ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer el máximo confort y comodidad. …
Desarrollador
KEGHOLDINGS EE
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$289,001
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
Área 68 m²
1 objeto inmobiliario 1
V² DESARROLLO MARINA RESIDENCES está perfectamente ubicado en el corazón de Mikrolimano en el Pireo. Mikrolimano es un popular destino de viaje, preferido por los atenienses, los lugareños y los visitantes, y está buscando un lugar encantador y pintoresco donde pueda pasar su tiempo libre. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
68.0
302,402
Desarrollador
V2 Development
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$285,007
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 52 m²
1 objeto inmobiliario 1
🏗 Descripción del proyecto bajo la Visa de Oro📍 Ubicación.Kallithea es una zona vibrante y vibrante de Atenas, combinando un rico patrimonio histórico y un ambiente urbano moderno.Conocido por sus aguas termales en el pasadoAhora un centro cultural con vistas costeras, cafés, museos y arquit…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
372,187
Agencia
Invest Cafe
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Grecia
de
$824,430
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Serenity es un nuevo complejo boutique en la zona de élite de Alimos, a solo 3 minutos de la costa de la Riviera de Atenas. Vistas panorámicas al mar, exquisita arquitectura, terrazas con vistas al atardecer y un alto nivel de vida hacen de este proyecto ideal para vivir, recreación e invers…
Agencia
Invest Cafe
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Grecia
de
$184,652
El equipo de Tranio ha comprado un sitio de construcción en una zona tranquila y limpia en el centro de Atenas y está completando un edificio de apartamentos de 6 plantas. Será un edificio moderno con ascensor y espacio comercial en la planta baja. 11 apartamentos y estudios se entregan con …
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$267,047
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 37–47 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bella Vista Golden Visa Residences es un exclusivo complejo residencial boutique ubicado en el corazón de Kallithea, a solo 10 minutos del centro de Atenas y muy cerca de la Fundación Stavros Niarchos y la Riviera de Atenas. El proyecto ofrece 10 apartamentos totalmente amueblados — estud…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.0 – 47.0
279,141 – 302,402
Agencia
Invest Cafe
Edificio de apartamentos DIAMOND
Edificio de apartamentos DIAMOND
Edificio de apartamentos DIAMOND
Edificio de apartamentos DIAMOND
Edificio de apartamentos DIAMOND
Municipality of Peristeri, Grecia
de
$423,497
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 150 m²
1 objeto inmobiliario 1
El edificio de apartamentos DIAMOND, ubicado en el corazón de Peristeri, en la parte occidental de Atenas, ofrece una excelente oportunidad tanto para inversión como para vida familiar. El edificio se completará a finales de 2023 y ha sido cuidadosamente diseñado para brindar el máximo confo…
Desarrollador
KEGHOLDINGS EE
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
de
$289,001
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Las residencias Bel Air se encuentran en Elliniko, un suburbio de lujo en la encantadora Riviera ateniense. El área será reconstruida a través de un proyecto pionero en curso de 8 millones de euros para Atenas, con un enfoque en la creación de un parque metropolitano de primera clase y la me…
Desarrollador
V2 Development
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Galissas, Grecia
Precio en demanda
Número de plantas 3
Vista general de la propiedad: Syros Island Apartment ComplexUbicación: Syros Island, GreciaTipo: Complejo de apartamentoTotal Unidades: 21 Apartamentos y EstudiosTamaños de la unidad: Ranging de 20m2 a 50m2Precio: 85.000 € - 220.000 €Descripción:Ubicado en la pintoresca isla de Syros, este …
Agencia
JP & Partners Ltd
Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
Municipality of Piraeus, Grecia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 23–50 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Portside Residence – Premium Investment Opportunity in Piraeus Unlock the potential of prime real estate just steps from the Aegean. Presenting Portside Residence — a rare opportunity to own a fully operational, high-yield rental property in the heart of Piraeus, just 100 meters from t…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
23.0 – 50.0
186,094 – 348,926
Apartamentos 2 habitaciones
33.0 – 44.0
255,879 – 348,926
Desarrollador
Limar Homes
Dejar una solicitud
Desarrollador
Limar Homes
Idiomas hablados
English
Edificio de apartamentos Allure Business Condos
Edificio de apartamentos Allure Business Condos
Edificio de apartamentos Allure Business Condos
Edificio de apartamentos Allure Business Condos
Edificio de apartamentos Allure Business Condos
Edificio de apartamentos Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$148,162
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
Urbano y elegante « Allure Business Condos » – es un edificio de 8 pisos de 38 apartamentos en el área de Caliphaea.  Este proyecto residencial se destaca de los edificios vecinos con su fachada blanca como la nieve con cercas enrejadas de metal en los balcones. Estas pequeñas formas arquite…
Desarrollador
DKG Development
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
de
$337,734
Año de construcción 2022
Número de plantas 5
MALIBU RESIDENCES es el nuevo proyecto residencial ubicado en el exuberante suburbio de Elliniko, justo en la Riviera ateniense. Con hermosos apartamentos de dormitorio 6 2, una casita de dormitorio 4 y construidos con nuestros altos estándares de construcción, las residencias MALIBU son una…
Desarrollador
V2 Development
Complejo residencial Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Complejo residencial Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Complejo residencial Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Complejo residencial Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$276,530
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 45 m²
1 objeto inmobiliario 1
Skiway es un complejo residencial moderno como parte del proyecto insignia Piraeus Greate, el mayor proyecto de desarrollo multifuncional en Grecia con una superficie de más de 85.000 m2.🏙 ¿Qué es Skiway?Edificio de 14 plantas con 44 residencias (de estudios a 2+1)2 niveles de locales comerc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.0
157,017
Agencia
Invest Cafe
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Grecia
de
$874,381
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
:Beyond es un complejo residencial premium situado en la famosa Riviera de Atenas, a solo 160 metros de la playa de arena y junto a la Marina Alimos, uno de los puertos deportivos más grandes de la región. El proyecto es ideal para aquellos que aprecian el estilo de vida marino, la estética,…
Agencia
Invest Cafe
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$291,311
Año de construcción 2026
Área 41–63 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Acerca del proyectoKALLITHEA VEERDEE es un moderno complejo residencial de 8 apartamentos creados de acuerdo con los últimos estándares de comodidad y funcionalidad. Diseños amplios, materiales de acabado modernos y soluciones de diseño reflexivas proporcionan un alto nivel de vida adecuado …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0 – 63.0
290,771 – 302,402
Agencia
Invest Cafe
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 31–40 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Project Overview The Aura Residence is a boutique development consisting of 19 residential units. It includes 9 dedicated parking spaces to accommodate residents. Apartment sizes range from approx. 35 m² to 65 m², offering compact and comfortable living options. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0 – 40.0
250,063 – 267,510
Apartamentos 2 habitaciones
40.0
267,510
Desarrollador
Limar Homes
Dejar una solicitud
Desarrollador
Limar Homes
Idiomas hablados
English
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
de
$307,296
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Atravesado por la línea de tranvía que lo conecta con el centro de Atenas y la riviera, Nea Smirni se desarrolla alrededor de su popular plaza, proporcionando una increíble selección de opciones para el entretenimiento, el deporte, restaurantes y tiendas! Nea Smirni es uno de los suburbios r…
Desarrollador
V2 Development
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Mostrar todo Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Municipality of Agia Paraskevi, Grecia
de
$765,333
Gounari es un proyecto de renovación completa de un edificio residencial terminado en 2024.En el proyecto se ofrecen unidades de dos apartamentos de 2 dormitorios. Se pueden alquilar con un rendimiento garantizado del 4,5%, gestionado por Blueground, una empresa líder internacional de alquil…
Agencia
TRANIO
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
de
$177,436
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 59 m²
1 objeto inmobiliario 1
🐝 Project Overview  Moschato Hive is an exclusive project that transforms the status of the land from industrial to residential, opening new opportunities for investors and residents alike. This development combines modern architectural concepts with high standards of comfort and convenienc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
59.0
337,295
Desarrollador
DKG Development
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Grecia
de
$417,482
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
Nuestro proyecto "Melissia Oxygen" está ubicado en los suburbios del norte de la capital griega. El municipio de Melissia es un área caracterizada por su densa vegetación. Aunque pertenece al tejido urbano de la ciudad, te engaña ofreciéndote las "imágenes relajantes" de un complejo rural. G…
Desarrollador
VITRUVIUS INVESTMENTS
Apart - hotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Apart - hotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Apart - hotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Apart - hotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$286,591
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Descubra la vida de lujo en Marina Zeas Apartamentos con servicios en el corazón de Marina Zeas Experimente el epítome de la elegancia y el confort con nuestros exclusivos apartamentos con servicios, ubicados en la reconocida Marina Zeas. Gestionados por la prestigiosa Sociedad Gestora…
Desarrollador
DKG Development
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Municipality of Dafni Ymittos, Grecia
de
$108,148
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 21 m²
1 objeto inmobiliario 1
The unique project "Laurel" serviced apartments in the center of Athens. Three floors of 19 units each with a fixed price of 100,000 euros per studio. Serviced apartments are flexible accommodations that are fully furnished and equipped with the latest in design trends, they come with …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
21.0
116,309
Desarrollador
DKG Development
