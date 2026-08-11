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Propiedades residenciales en venta en Corinto, Grecia

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casas independientes
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9 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 350 m²
Venta Casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$791,075
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$330,598
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
Venta de maisonette de 85 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 nive…
$247,949
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de un a…
$519,512
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 251 m²
Venta Casa de 2 plantas de 251 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$815,416
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 120 m²
Venta en construcción maisonette de 120 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene…
$472,283
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 63 m²
Venta apartamento de 63 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$233,250
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. S…
$814,689
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Piso 3
Precioso apartamento amueblado en la playaVenta es un apartamento único de 100 m2 en la 3a p…
$335,837
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Parámetros de las propiedades en Corinto, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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