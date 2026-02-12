Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Agii Theodori
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Agii Theodori, Grecia

apartamentos
4
casas independientes
4
8 propiedades total found
Villa en Agii Theodori, Grecia
Villa
Agii Theodori, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 150 metros cuadrados en la península Pelopones…
$254,502
Dejar una solicitud
Casa de campo 6 habitaciones en Agii Theodori, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Agii Theodori, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$253,429
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Agii Theodori, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Agii Theodori, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Venta de maisonette de 91 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. Pl…
$218,871
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Otium DevelopmentOtium Development
Adosado Adosado 2 habitaciones en Agii Theodori, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Agii Theodori, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Número de plantas 1
Casa adosada de 91 metros cuadrados en la península Peloponesa está a la venta. El adosado s…
$219,797
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Agii Theodori, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Agii Theodori, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 1/1
Venta apartamento de 80 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la séptim…
$247,669
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Agii Theodori, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agii Theodori, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 7/7
Venta apartamento de 80 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la octava…
$248,717
Dejar una solicitud
Turn KeyTurn Key
Apartamento 2 habitaciones en Agii Theodori, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agii Theodori, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1/1
For sale apartment of 52 sq.meters in Peloponnese. The apartment is situated on the 1st floo…
$247,669
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Agii Theodori, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Agii Theodori, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1/1
Apartamento en venta con una superficie de 52 metros cuadrados en la península Peloponesa. E…
$248,717
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir