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5 propiedades total found
For rent traditional stone detached house of 70 sq.m. in the area of ​​Giannakides, Aegina. en Municipality of Aegina, Grecia
For rent traditional stone detached house of 70 sq.m. in the area of ​​Giannakides, Aegina.
Municipality of Aegina, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Alquiler casa tradicional de piedra separada de 70 metros cuadrados en la zona de Giannakide…
Precio en demanda
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Villa Nikitas en Lefkada Municipality, Grecia
Villa Nikitas
Lefkada Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Villa Nikitas is a delightful property set above the popular town of Agios Nikitas. Its elev…
$220
por noche
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Casa 6 habitaciones en Kefalas, Grecia
Casa 6 habitaciones
Kefalas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
This beautifully restored 200-year-old and 300m2 villa sits on a very big plot in the heart …
$632
por noche
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Bungalow 4 habitaciones en Almyrida, Grecia
Bungalow 4 habitaciones
Almyrida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 2
This three bedroom apartment is ideally located for beach holiday, being situated a four min…
$316
por noche
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Villa 7 habitaciones en Pefkochori, Grecia
Villa 7 habitaciones
Pefkochori, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 280 m²
Número de plantas 3
With its glorious natural scenery, excellent climate, welcoming culture, and excellent stand…
$655
por noche
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