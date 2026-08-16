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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Sparta, Grecia

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casas independientes
4
4 propiedades total found
Casa de campo en Municipality of Sparta, Grecia
Casa de campo
Municipality of Sparta, Grecia
Área 240 m²
Venta casa de 1 plantas de 240 metros cuadrados en Peloponnese. Una vista de la montaña, el …
$188,913
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Villa en Spartia, Grecia
Villa
Spartia, Grecia
Área 146 m²
Se vende villa de 146 metros cuadrados en Kefalonia. Una magnífica vista de la montaña se ab…
$507,705
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Adosado Adosado en Polovitsa, Grecia
Adosado Adosado
Polovitsa, Grecia
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene un nivel. U…
$401,441
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Casa de campo en Municipality of Sparta, Grecia
Casa de campo
Municipality of Sparta, Grecia
Área 260 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 260 metros cuadrados en la península Pelopones…
$527,228
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Sparta, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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