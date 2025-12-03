  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Grecia

Cabaña SEA GRACE LUXURY SUITES
Polychrono, Grecia
$482,623
Las villas en el moderno complejo residencial « SEA GRACE » ubicado en la parte tranquila de la ciudad turística de Polichrono, la península de Halkidiki, tienen toda la infraestructura necesaria para una estancia confortable: tiendas, supermercados, cafeterías, bares, restaurantes, tabernas…
Desarrollador
GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
Villa Villa Grace
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
$1,76M
¡Una gran oportunidad para convertirse en el dueño de una villa moderna en Grecia en los prestigiosos suburbios de Salónica en Panorama! El uso de tecnologías avanzadas y el cumplimiento de los estándares de construcción modernos, la alta calidad del objeto. Ubicación de Villa Grace …
Desarrollador
Marina Villas
Villa Avra
Chaniotis, Grecia
$1,54M
Villa Aura en Chanioti es una gran oportunidad para vivir con su familia cerca de las mejores playas del mar Egeo en Grecia. Han sido galardonados con banderas azules por su limpieza. La residencia en sí está construida sobre una colina y tiene una gran área privada. Las ventanas dan al mar …
Desarrollador
Marina Villas
