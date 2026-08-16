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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Gortynia, Grecia

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Lagadia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lagadia, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 175 m²
Venta - Casa independiente residencial -- Arkadia: Lagadia - 175 metros cuadrados, 4 dormito…
$198,112
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Casa de campo en Municipality of Gortynia, Grecia
Casa de campo
Municipality of Gortynia, Grecia
Área 320 m²
$64,095
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Casa de campo en Municipality of Gortynia, Grecia
Casa de campo
Municipality of Gortynia, Grecia
Área 120 m²
Venta - Casa independiente residencial -- Arkadia: Tropaia 120 metros cuadrados, planta baja…
$50,111
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