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Estudios en venta en Grecia

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Estudio 1 habitación en Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2
RENTIS URBAN RESIDENCE Apartamentos de Inversión Golden Visa 🇬🇷 Apartamentos en Atenas p…
Precio en demanda
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Estudio en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio
Nea Kallikrateia, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/1
Introduciendo un nuevo proyecto en Halkidiki, Grecia, ofreciendo lujoso estudio viviendo con…
$119,606
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Estudio 1 habitacion en Nea Flogita, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Flogita, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a sólo 150 metros de la playa de Flogita. El…
$137,545
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LDV InvestLDV Invest
Estudio 1 habitación en Kavala Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1
Kavala, Center: Venta 50 metros cuadrados. Apartamento en la primera planta con ascensor gra…
$128,960
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 2/3
Bienvenido a nuestro nuevo proyecto de construcción!Estamos encantados de embarcarnos en est…
$97,627
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Estudio 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 3/3
El nuevo edificio de 2022 en el estilo de Bohaus,En el corazón de Callithea,Hay 3 estudios e…
$83,565
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Estudio 1 habitación en Nea Peramos, Grecia
Estudio 1 habitación
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Libre, Nuevo Peramos: Venta apartamento 46 metros cuadrados fachada situada en el edificio d…
$152,323
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Estudio 1 habitación en Kavala Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 47 m²
Piso 2
Kavala, En Venta en construcción apartamento 47 metros cuadrados situado en el edificio de l…
$128,005
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Estudio 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Estudio 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
Número de plantas 4
Apartment I3 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$185,668
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Desarrollador
Limar Homes
Idiomas hablados
English, Ελληνικά
Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Tesalónica, Comando: En Venta DIHORA Apartamento 34 metros cuadrados en planta baja ideal pa…
$76,161
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Estudio en Thermaikos Municipality, Grecia
Estudio
Thermaikos Municipality, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Property Code: HPS5763 - Studio FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 118.000 . This 33.00 sq…
$135,801
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Estudio en Kavala Municipality, Grecia
Estudio
Kavala Municipality, Grecia
Área 34 m²
Piso 1
Kavala: En venta en construcción Estudio 34m2 situado en la primera planta de edificio. Cons…
$116,085
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Estudio 1 habitacion en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Estudio 1 habitacion
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
Este estudio se encuentra en los alrededores de la ciudad de Nea Moudania a 450 metros de la…
$104,026
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Estudio 1 habitación en Municipality of Athens, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 1
Área 26 m²
Piso 1/6
Athenian Horizon Residences Apartamentos de inversión modernos en el centro de Atenas (Ko…
$170,689
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Estudio 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 18 m²
Piso 2/8
Investment Apartments Gestionado por una marca internacionalUna inversión llave en mano con …
$119,790
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
El estudio está situado en un popular turista Nea Kallikratia 250 metros de la playa de aren…
$92,467
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Estudio 1 habitación en Lefkada Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Lefkada Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/3
Apartamentos Resort • Golden Visa • Lefkada, Mar Jónico Modernos estudios en un nuevo com…
$285,103
VAT
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Estudio 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Estudio 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Apartamentos de servicio en Atenas - inicio de ventasFully furnished turnkey studios operate…
$129,385
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Estudio 2 habitaciones en Palio, Grecia
Estudio 2 habitaciones
Palio, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Kavala, Palio: Apartamento de nueva construcción de 60 metros cuadrados, con una planta baja…
$284,598
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Estudio en Municipality of Athens, Grecia
Estudio
Municipality of Athens, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Código de propiedad: HPS5285 - Estudio para la venta en Koukaki - Makrigianni Koukaki - Pedi…
$203,897
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Estudio 3 habitaciones en Sozopoli, Grecia
Estudio 3 habitaciones
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
La nueva casa construida se encuentra en la zona de playa de Delfinia en los alrededores del…
$184,728
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Estudio 1 habitacion en Melissatika, Grecia
Estudio 1 habitacion
Melissatika, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Venta - Estudio Residencial - Atenas Norte: Nea Ionia - Kalogreza 38 Sq.m., 1 Dormitorios, 1…
$122,363
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Estudio 1 habitación en Neoi Epivates, Grecia
Estudio 1 habitación
Neoi Epivates, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1
En venta: estudio de nueva construcción de 42 m² en la primera planta en Peraia, a solo 80 m…
$145,225
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Estudio 1 habitacion en Psakoudia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Psakoudia, Grecia
Dormitorios 1
Área 90 m²
El estudio está situado en el pueblo de Psakoudia a 500 metros de la playa. El estudio está …
$161,647
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Estudio 1 habitación en Kavala Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 50 m²
Piso 1
Kavala: Venta en construcción apartamento 50 metros cuadrados situado en la primera planta d…
$133,823
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Estudio 1 habitación en Thermaikos Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1/4
Apartamento tipo estudio en venta en un complejo residencial en construcción en la zona de P…
$148,635
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Estudio 1 habitacion en Attica, Grecia
Estudio 1 habitacion
Attica, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudios en venta – 3 minutos caminando desde el metro EgaleoEdificio totalmente renovado qu…
$104,984
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 500 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$104,026
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Estudio en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio
Nea Kallikrateia, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/1
Introduciendo un lujoso estudio en un proyecto en construcción ubicado en Halkidiki, Grecia.…
$148,083
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Estudio 1 habitacion en Thermi, Grecia
Estudio 1 habitacion
Thermi, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Código de propiedad: HPS5839 - Estudio para la venta en Thermi Center por € 150.000 . Este 5…
$174,463
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Parámetros de las propiedades en Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
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