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Casas de campo en venta en Grecia

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Casa de campo 1 habitación en Ormos Panagias, Grecia
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Casa de campo 1 habitación
Ormos Panagias, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Terreno con contenedor en venta en Sithonia, Ormos Panagias.El contenedor consta de 1 dormit…
$87,662
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Casa de campo en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Área 65 m²
Venta 1 tienda de campo de 65 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$322,878
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Casa de campo en Municipality of Tanagra, Grecia
Casa de campo
Municipality of Tanagra, Grecia
Área 130 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 130 metros cuadrados en el centro de Grecia. L…
$230,627
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Casa de campo en Municipality of Tanagra, Grecia
Casa de campo
Municipality of Tanagra, Grecia
Área 160 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 160 metros cuadrados en la isla de Evia. La pr…
$426,661
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Casa de campo en Ioanian Islands, Grecia
Casa de campo
Ioanian Islands, Grecia
Área 74 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 74 metros cuadrados en la isla de Corfu. La ca…
$288,284
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Casa de campo 5 habitaciones en Arachova, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Arachova. Semi-basement consta de 2 dormi…
$531,319
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Casa de campo 3 habitaciones en Véria, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Véria, Grecia
Dormitorios 3
Área 310 m²
Venta casa de 2 plantas de 310 metros cuadrados en el norte de Grecia. Semi-basement consta …
$767,461
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Casa de campo en Gouvia, Grecia
Casa de campo
Gouvia, Grecia
Área 450 m²
Venta, una casa unifamiliar de 450 metros cuadrados situada en Gouvia! La propiedad consta…
$814,689
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 305 m²
Kato Elliniko al sur de Atenas, maisonette 305 metros cuadrados de construcción ultra lujosa…
$2,91M
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Casa de campo 8 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 8
Área 360 m²
Venta casa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$649,390
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Casa de campo 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 256 m²
Venta Casa de 3 plantas de 256 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$566,740
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$720,232
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Casa de campo 2 habitaciones en Palaiokomi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Palaiokomi, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 83 metros cuadrados en los suburbios de Kavala. P…
$224,335
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Casa de campo 8 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Se vende una casa de tres plantas con una superficie total de 200 m² en la pintoresca peníns…
$1,73M
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Casa de campo en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo
Limenas Markopoulou, Grecia
Área 276 m²
Casa rural ubicada en la zona de Porto Rafti. Consta de 3 plantas. Existe la posibilidad de …
$306,984
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Casa de campo 1 habitacion en Rafina, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Rafina, Grecia
Dormitorios 1
Área 80 m²
Venta Casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en Attica. La casa consta de un dormitorio, s…
$2,60M
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Casa de campo 3 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 3
Área 225 m²
Se vende casa de 3 plantas de 225 metros cuadrados en Attica. El semisótano consiste en sala…
$531,319
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Casa de campo 4 habitaciones en Alonia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Alonia, Grecia
Dormitorios 4
Área 110 m²
Se vende casa de 2 plantas de 110 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja cons…
$88,553
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Casa de campo 3 habitaciones en Milies, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Milies, Grecia
Dormitorios 3
Área 175 m²
Venta Casa de 3 plantas de 175 metros cuadrados en Volos-Pilio. El semi-sótano consta de un …
$389,634
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Casa de campo 6 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 6
Área 360 m²
Se vende una villa de 2 plantas de 360 metros cuadrados. en Attica. El primer piso consta de…
$822,647
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Casa de campo 6 habitaciones en Nea Silata, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nea Silata, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Venta casa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Chalkidiki. 1a planta consta de 3 dormito…
$495,898
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Casa de campo en Kriopigi, Grecia
Casa de campo
Kriopigi, Grecia
Área 60 m²
Venta casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki.
$171,385
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Casa de campo 7 habitaciones en Lianovergi, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Lianovergi, Grecia
Dormitorios 7
Área 530 m²
Venta Casa de 3 plantas de 530 metros cuadrados en Athos, Chalkidiki. Semi-basement consta d…
$448,669
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Casa de campo 3 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 3
Área 400 m²
En venta 3 -casa de 400 metros cuadrados en la isla Eubea . La planta baja El primer piso co…
$188,913
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
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Área 430 m²
Venta Casa de 3 plantas de 430 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$531,319
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Silata, Grecia
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Nea Silata, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Se vende casa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Chalkidiki. La planta baja consta de 2…
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 85 m²
Se vende casa de 2 plantas de 85 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de un dor…
$802,882
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Casa de campo en Trilofo, Grecia
Casa de campo
Trilofo, Grecia
Área 160 m²
Casa inacabada en Trilofos: 160 metros cuadrados, 2 niveles en una parcela de 425 metros cua…
$123,974
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 220 m²
En venta 4 -casa de 220 metros cuadrados en Salónica. El semisótano consta de un almacén. La…
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 260 m²
En venta 4 -casa de 260 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de un dormitorio, …
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Parámetros de las propiedades en Grecia

con Garaje
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con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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