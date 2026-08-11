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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Saronikos, Grecia

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2 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
En un magnífico paisaje natural, con vistas panorámicas al golfo Sarónico y a solo 250 metro…
$331,936
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Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 327 m²
Número de plantas 3
Inside the nature-covered Amoni, an independent house of three levels with a total surface o…
$979,385
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Saronikos, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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