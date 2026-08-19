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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia

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Municipal Unit of Xylokastro
4
Municipal Unit of Evrostina
4
27 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Se vende villa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en el este del Peloponeso . La planta ba…
$448,669
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Área 136 m²
Venta apartamento de 136 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento tiene 2 niveles. Pl…
$336,502
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 2
Área 99 m²
Venta Casa de 1 plantas de 99 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 2 do…
$2,24M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Área 161 m²
Venta de maisonette de 161 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$330,598
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Casa 3 habitaciones en Kato Pitsa, Grecia
Casa 3 habitaciones
Kato Pitsa, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
ID Real Estate: 621722 - Kato Pitsa, casa unifamiliar en todo 2 COMPRAR pisos Espacio habita…
$358,947
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Casa de campo 4 habitaciones en Lykoporia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lykoporia, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$761,551
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Área 118 m²
Venta de maisonette de 118 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$371,923
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Venta - Apartamento residencial - Korinthia: Korinthia - Kentro 50 Sq.m., 1 Dormitorios, 1 B…
$89,733
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Casa de campo 4 habitaciones en Lykoporia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lykoporia, Grecia
Dormitorios 4
Área 133 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 133 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Plant…
$531,319
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 2
Área 67 m²
Venta apartamento de 67 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$188,913
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Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Área 384 m²
Venta villa de 3 plantas de 384 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta d…
$885,531
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$200,720
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene…
$277,467
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 2
Área 72 m²
Venta apartamento de 72 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la s…
$175,801
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Área 170 m²
Venta Casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$212,528
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Apartamento 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
En Venta -- Apartamento de mora - Korinthia: Korinthia - Kentro 180 Sq.m., 5 Dormitorios, 2 …
$419,532
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta de maisonette de 110 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$277,467
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Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Área 484 m²
Se vende villa de 3 plantas de 484 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El semisótan…
$861,917
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Casa de campo 4 habitaciones en Lykoporia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lykoporia, Grecia
Dormitorios 4
Área 203 m²
Venta Casa de 2 plantas de 203 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón,…
Precio en demanda
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Área 304 m²
Venta Casa de 2 plantas de 304 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$861,917
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Se vende villa de 4 plantas de 250 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El semisótan…
$755,654
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Código de propiedad: 601199 - Casa para la venta en Evrostini Sarantapichiotika por €190.000…
$205,113
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Área 285 m²
Se vende villa de 3 plantas de 285 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El semisótan…
$625,776
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Apartamento en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Área 50 m²
Apartamento en venta con una superficie de 50 metros cuadrados en el Peloponés Oriental - He…
$80,720
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Casa 4 habitaciones en Ano Loutro, Grecia
Casa 4 habitaciones
Ano Loutro, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Seaside Two-Storey Detached House 200 metros cuadrados en Xylokastro.En uno de los lugares m…
$185,649
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Sideris Real Estate
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Área 160 m²
Venta Casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón …
$425,055
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
Venta Casa de 1 plantas de 85 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 2 dormitori…
$165,299
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Tipos de propiedades en Municipality of Xylokastro and Evrostina

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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