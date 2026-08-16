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Propiedades residenciales en venta en Loutraki, Grecia

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apartamentos
3
6 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Loutraki, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Loutraki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/3
Situado en una de las zonas más deseables de Loutraki, a solo 230 metros de la playa, este l…
$86,292
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Sideris Real Estate
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Apartamento 3 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/4
In one of the most privileged locations of Loutraki, right on the seafront, a stunning new a…
$695,218
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Villa 5 habitaciones en Loutraki, Grecia
Villa 5 habitaciones
Loutraki, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
An impressive 135 sq m villa for sale in Loutraki built on a 700 sq m plot, combining unique…
$469,893
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Apartamento 3 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/3
Un excepcional apartamento de 84 metros cuadrados se ofrece a la venta en un edificio reside…
$564,919
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Sideris Real Estate
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Casa 2 habitaciones en Loutraki, Grecia
Casa 2 habitaciones
Loutraki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Se vende apartamento en Loutraki con una superficie de 110 metros cuadrados. en el piso 1 en…
$242,866
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Casa 3 habitaciones en Loutraki, Grecia
Casa 3 habitaciones
Loutraki, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 800 m²
Loutraki – is one of the most popular resorts, 80 km from Athens. The city lies at the foot …
$308,832
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