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Casas en Venta en Croacia

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Casa 4 habitaciones en Croacia
Casa 4 habitaciones
Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Construido: 2007 Mar: 5 m Distancia al aeropuerto: 25 km Espacio interior: 137 m2 Tamaño…
$998,270
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Casa 5 habitaciones en Croacia
Casa 5 habitaciones
Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Mar: 9 m City Centar : 1,9 km Espacio interior: 320 m2 Tamaño de la parcela: 1450 m2 Dormito…
Precio en demanda
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Casa en Buje, Croacia
Casa
Buje, Croacia
Nº de cuartos de baño 3
Área 384 m²
ID CODE: 114-1466
$2,02M
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
DD CO DEDD CO DE
Casa 6 habitaciones en Opcina Pican, Croacia
Casa 6 habitaciones
Opcina Pican, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 290 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 119-572
$1,27M
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
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Casa 6 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 6 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 100 m²
Construido: 1577 Año de última renovación: 2025 Dormitorios: 6 Baños: 6 Mar: 50 m …
Precio en demanda
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 186 m²
ISTRIA, MARUŽINI – Villa de diseño de lujo con vistas al mar, piscina climatizada, apartamen…
$803,310
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Casa 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
POREC / TAR / KASTELIRNueva casa con 198m2 salón, piscina & hermoso jardín en una ubicación …
$895,706
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Casa 7 habitaciones en Mrljane, Croacia
Casa 7 habitaciones
Mrljane, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 414 m²
Mar: 10 m Construido: 2024 Distancia al aeropuerto: 31 km Espacio interior: 414 m2 Tamañ…
$2,08M
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Casa 3 habitaciones en Necujam, Croacia
Casa 3 habitaciones
Necujam, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Mar : 600 m Espacio interior: 279 m2 Tamaño de la parcela: 430 m2 Dormitorios: 4 Baños: 3 Es…
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Casa 3 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Ubicación: Dubrovnik Centro de la ciudad: 30 km Mar: 14 km Distancia al aeropuerto: 15 km E…
Precio en demanda
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Casa 11 habitaciones en Split Dalmatia County, Croacia
Casa 11 habitaciones
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 8
Área 639 m²
Mar : 30 m Centro de la ciudad: 400 m Distancia al aeropuerto: 40 km Espacio interior: 639 m…
$2,05M
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Casa 8 habitaciones en Opcina Selca, Croacia
Casa 8 habitaciones
Opcina Selca, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 800 m²
Ubicación: Omiš Mar: 30 m Centro de la ciudad: 13 km Espacio interior: 800 m2 Tamaño de …
Precio en demanda
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Villa en Icici, Croacia
Villa
Icici, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
OPATIJA RIVIERA, IČIĆI – Exclusiva Villa de diseño moderno A tan solo 200 m de la playa con …
Precio en demanda
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Casa 5 habitaciones en Zadar County, Croacia
Casa 5 habitaciones
Zadar County, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 551 m²
Mar:10 m Construido: 2024 Centro de pag: 8 km Distancia al aeropuerto: 87 km Espacio interi…
Precio en demanda
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Villa en Kosinozici, Croacia
Villa
Kosinozici, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 510 m²
POREČ, KOSINOŽIĆI – Villa de diseño exclusivo con piscina infinita, terraza en la azotea y m…
$1,26M
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
POREČ, ISTRIA – Moderna Villa independiente con dos apartamentos y piscina climatizada, a so…
$635,043
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Villa en Opcina Tribunj, Croacia
Villa
Opcina Tribunj, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Apartamentos triples de lujo en venta en Tribunj de posición fantástica a solo 170 m del mar…
$664,574
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 393 m²
Villa supermoderna os sorprendente arquitectura avanzada que te deja asombrado!¡Le Corbusier…
$1,26M
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Villa en Grad Opatija, Croacia
Villa
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Primera Inversión Inmobiliaria: 400 metros cuadrados. Villa de lujo en una amplia parcela co…
Precio en demanda
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Casa 5 habitaciones en Grad Opatija, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
El inglés es un lenguaje fascinante que ha evolucionado durante siglos y ahora es hablado po…
$1,41M
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 390 m²
Maravillosa villa en Crikvenica, con vistas panorámicas al mar, a 600 metros de las playas s…
$1,89M
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
Impresionante villa de nueva construcción con vistas al mar en Marcana, cerca de Pula.Krnica…
$1,93M
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Impresionante villa de piedra mediterránea en la zona de Sveti Lovrec, cerca de Porec, a 14 …
$1,01M
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Villa en Zaboric, Croacia
Villa
Zaboric, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Encantadora villa dentro de los pinos justo en la playa, con posibilidad de amarrar un yate!…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Opcina Svetvincenat, Croacia
Casa 4 habitaciones
Opcina Svetvincenat, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Sumérgete en una exclusiva oportunidad de estilo de vida enclavada en el pintoresco pueblo d…
$2,63M
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Villa de lujo con piscina en Barban!El área total es de 160 metros cuadrados. Parcela terres…
$651,262
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 358 m²
Villa tradicional de Istria en Barban!El área total es de 358 metros cuadrados. Parcela terr…
$1,02M
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Villa en Karigador, Croacia
Villa
Karigador, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Esta villa de lujo de nueva construcción en venta ofrece impresionantes vistas panorámicas c…
Precio en demanda
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Villa en Opcina Primosten, Croacia
Villa
Opcina Primosten, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
En venta es una impresionante villa mediterránea situada en una zona tranquila y codiciada d…
$892,047
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 115 m²
Villa de concepto moderno con piscina en Sisan cerca de Liznjan, a sólo 2 km del mar!El área…
$725,800
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