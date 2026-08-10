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Casas en Venta en Zagreb, Croacia

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177 propiedades total found
Villa en Zagreb, Croacia
Villa
Zagreb, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Casa de lujo con piscina en un primer lugar en Zagreb!Esta impresionante casa unifamiliar de…
$1,60M
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Villa en Zagreb, Croacia
Villa
Zagreb, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 310 m²
En el distinguido y muy codiciado distrito de Šestine, situado bajo las verdes laderas de Me…
$2,23M
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Villa en Zagreb, Croacia
Villa
Zagreb, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 354 m²
Una villa de baja energía con una gran parcela y un moderno sistema de energía solar está en…
$1,01M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 10 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 10 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 262 m²
www.biliskov.com ID: 15031 Zagreb, Jarun Una casa unifamiliar funcional con una superficie h…
$1,03M
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Villa en Zagreb, Croacia
Villa
Zagreb, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Situado en una de las zonas residenciales más prestigiosas de Zagreb, esta villa de lujo exc…
$1,94M
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Casa 5 habitaciones en Lucko, Croacia
Casa 5 habitaciones
Lucko, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Odra Una casa unifamiliar con una superficie habitable de 115 m2 rodeada de un gran jardín, …
$570,968
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Villa en Zagreb, Croacia
Villa
Zagreb, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Casa de lujo en venta en Crnomerec, Zagreb, con tres plantas, un ascensor privado y una terr…
$1,71M
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Villa en Zagreb, Croacia
Villa
Zagreb, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 477 m²
En una de las ubicaciones más bellas y buscadas de Zagreb, en una calle tranquila en la zona…
$2,74M
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Villa en Zagreb, Croacia
Villa
Zagreb, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 415 m²
Zagreb Casa familiar en venta: Amplia casa de 499 metros cuadrados con piscina interior y vi…
$1,10M
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Casa 8 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 8 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 327 m²
www.biliskov.com ID: 14706 Donja Dubrava, TrnavaCasa con tres apartamentos, superficie total…
$402,561
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Villa en Zagreb, Croacia
Villa
Zagreb, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 580 m²
Esta exclusiva oportunidad de residencia e inversión se encuentra en la zona de Vrhovec de Z…
$1,49M
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Casa 6 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 6 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 449 m²
www.biliskov.com ID: 14175 Gornje Vrapče, Horvatnica Vivienda unifamiliar con dos apartament…
$288,368
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Casa 7 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 7 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 7
Área 146 m²
Número de plantas 2
I24737 Matka Mandića
$464,993
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Villa 5 habitaciones en Zagreb, Croacia
Villa 5 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
www.biliskov.com  ID: 14088 Podsljeme, Šestinski peak Five-room, two-story apartment, apar…
$696,696
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Villa 5 habitaciones en Zagreb, Croacia
Villa 5 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 258 m²
Zagreb, Babonićeva Street Luxuriously furnished five-room apartment NKP 258 m2 on the first…
Precio en demanda
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Casa en Zagreb, Croacia
Casa
Zagreb, Croacia
Área 188 m²
Gornja Dubrava, Oporovečki brijeg, house for demolition. with a permit and a well in a prote…
$44,286
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Casa 11 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 11 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 11
Nº de cuartos de baño 5
Área 456 m²
Zagreb, Pantovčak Villa Art Nouveau independiente, 456 m2, construida en 1902 en una parcela…
$2,08M
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Casa 5 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 5 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 5
Área 200 m²
Número de plantas 2
For sale, Terraced house, 200m2, 5s, BukovacIt consists of 4 floors, 4 bedrooms, 2 bathrooms…
$653,221
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Casa 5 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 5 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
www.biliskov.com ID: 14910Šestine Un hermoso apartamento de cinco habitaciones situado en un…
$665,907
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Casa 12 habitaciones en Adamovec, Croacia
Casa 12 habitaciones
Adamovec, Croacia
Habitaciones 12
Área 1 249 m²
Número de plantas 2
A unique estate in a green oasis on 2.3 hectares This impressive property is located in a qu…
$16,61M
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Casa en Zagreb, Croacia
Casa
Zagreb, Croacia
Área 640 m²
Número de plantas 2
I25600 Miroševečka
$542,505
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Casa 5 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 5 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 616 m²
Dedici - cerca de la escuela británica internacional Vivienda unifamiliar con una superficie…
$1,73M
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Casa 2 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 2 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
I26002 Anina
$94,108
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Casa 8 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 8 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 505 m²
Curador Amplia casa unifamiliar con una superficie habitable de 505 m2 en una parcela de 700…
$575,582
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Casa 6 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 6 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 6
Área 220 m²
Número de plantas 2
I26364 Lisičina
$1,33M
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Casa 4 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 4 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 4
Área 212 m²
Número de plantas 1
I27359 Gračanska cesta
Precio en demanda
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Casa en Adamovec, Croacia
Casa
Adamovec, Croacia
Área 91 m²
I23597 Dobrodol, Šiletići
$301,968
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Casa 8 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 8 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 850 m²
Maksimir, Bukovac Villa independiente de lujo con una superficie total de 852 m2 construida…
$1,72M
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Casa 6 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 6 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 6
Área 250 m²
Número de plantas 1
I27599 Bogoslava Šuleka
$985,145
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Casa 6 habitaciones en Lucko, Croacia
Casa 6 habitaciones
Lucko, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 354 m²
New Zagreb, Moderna casa de familia unifamiliar con una superficie de 354.34 m2 en una parce…
Precio en demanda
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